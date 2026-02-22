Габаритная лампа на станции метро — для чего она нужна

Для чего на каждой станций метро установлена габаритная лампа. Фото: Новини.LIVE, AP. Коллаж: Новини.LIVE

Киевский метрополитен ежедневно без выходных доставляет на работу и по делам тысячи киевлян и гостей города. Мало кто задумывается о мелочах, которые помогают машинистам столичного метро в выполнении рейсов.

В частности, для чего на каждой станции метро в конце платформы установлена габаритная лампа сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на опытного машиниста dmitrij.roda в TikTok.

Реклама

Читайте также:

Габаритная лампа в метро

Машинист объяснил, что габаритные лампы установлены на каждой станции в конце платформы — между крайним вагоном и ограничительной линией.

"Эта лампа помогает машинисту подсвечивать последние вагоны для того, чтобы видеть, как пассажиры заходят в последние двери и любые их вещи, даже те, которые выходят за габариты — нам было хорошо видно в зеркале заднего вида", - поделился работник столичного метрополитена.

Мужчина добавил, что цвет лампы был выбран не просто так — она выходит за пределы габаритов платформы.

Таким образом, эти лампы подсвечивают машинистам, которые вещи мешают при посадке в задних вагонах поезда и мешают закрыть двери.

Что еще стоит знать украинцам

С начала войны в Киеве изменились названия некоторых станций метро. В мае 2023 года Киевский городской совет переименовал 3 станции метро.

Станция "Дружбы народов" после переименования получила название "Зверинецкая". Станция "Площадь Льва Толстого", которая ранее носила имя русского классика, стала площадью "Украинских Героев".

Проектная станция "Проспект Правды" строится как "Варшавская" в честь одноименного жилого массива поблизости.

Ранее опытный машинист успокоил, почему не стоит бояться, если вагон метро остановиться прямо посреди тоннеля. Дело в том, что как правило, поезд останавливают среди тоннеля для высадки людей, которые проводят определенные работы в подземке во время движения поездов.

Также мы писали о худших местах в вагонах метро, куда не стоит садиться. Мало кто знает, что в вагонах есть наименее продуваемые зоны, выбрав которые, вы не будете рисковать заболеть, добираясь до работы.