Метро Харькова — какую ветку машинисты считают самой любимой

Машинист харьковского метрополитена рассказал, на какой линии больше всего нравится работать рабочим метро. Также он рассказал о любимой станции и замене машинистов на маршруте.

Вопрос к машинисту

В соцсети Threads пользовательница поинтересовалась, имеют ли машинисты любимую линию, работают ли они постоянно на одной ветке, какая станция является любимой, и как происходит начало смены: через депо или непосредственно на станции.

Машинист ответил коротко и по существу. По его словам, любимой для рабочих Харьковского метрополитена является Красная ветка, а самой любимой станцией он назвал "Холодную Гору".

Что касается начала смены, то, как пояснил машинист, депо пока не используется, поскольку оно разрушено российскими обстрелами. Поэтому замены машинистов происходят непосредственно на станциях — именно это пассажиры иногда и видят на линиях.

Что известно о Красной ветке Харьковского метро

Красная ветка (Холодногорско-Заводская линия) является старейшей и наиболее загруженной линией Харьковского метрополитена, которая была открыта в 1975 году.

Ее называют основной транспортной артерией города, так как она проходит через железнодорожный вокзал, центр и промышленные районы. Сейчас это единственная ветка Харьковского метрополитена, которая соединяет два конца города.

