FlixBus запустил новые рейсы из Киева и Полтавы в Европу

FlixBus запустил новые рейсы из Киева и Полтавы в Европу

Дата публикации 22 марта 2026 17:55
Автобус FlixBus ожидает пассажиров. Фото: tripadvisor.com

Популярный перевозчик FlixBus запустил новые автобусные рейсы. Компания открывает для пассажиров прямые сообщения в популярные города Польши и Германии. Новые маршруты будут останавливаться во многих украинских и европейских городах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Dovkola Media.

Читайте также:

Рейс FlixBus №3236 Киев — Вроцлав

Автобус будет останавливаться в Житомире, Ровно, Кракове а также Катовице. Рейс будет отправляться каждый вторник, пятницу и субботу в 16:00 и прибывать во Вроцлав в 12:05 следующего дня.

Назад маршрут будет возвращаться каждую среду, четверг и воскресенье в 14:10.

Рейс FlixBus №3216 Киев — Франкфурт

Автобус будет останавливаться во Львове, Берлине, Лейпциге, Йене и Эрфурте. Рейс будет отправляться из Киева по четвергам, пятницам и субботам в 13:00 и прибывать во Франкфурт в 21:20 следующего дня.

Автобус будет возвращаться обратно по понедельникам, субботам и воскресеньям в 07:50.

Рейс FlixBus №3271 Полтава — Катовице

Новый рейс будет курсировать через Киев, Львов и аэропорт Кракова. Рейс будет отправляться из Полтавы по вторникам, средам, пятницам и субботам в 07:35.

Автобус будет прибывать в аэропорт Кракова в 07:00 следующего дня.

Из Катовице он будет возвращаться обратно по средам, четвергам, субботам и воскресеньям в 20:10.

Ранее мы рассказывали, во сколько в среднем обойдутся билеты на автобусы в города Польши в марте 2026 года. Средняя цена составляет около 2000 — 3000 гривен. Большинство перевозчиков обустроили автобусы кондиционером, Wi-Fi и розетками.

Также мы писали, что кроме документов проверяют польские пограничники. В частности, важно количество дней, которые вы провели в Шенгенской зоне в течение 180-дневного периода.

Если же вы планируете работать или учиться в Польше — нужно заранее получить необходимую визу, она предоставляется в зависимости от цели въезда в страну.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Анна Куделюк
