Главная Транспорт Цена на проезд в автобусе из Украины в Польшу в марте

Цена на проезд в автобусе из Украины в Польшу в марте

Дата публикации 18 марта 2026 14:29
Перевозчик "Автолюкс" везет украинцев в Польшу. Фото: facebook.com/autolux.ua

Польша является одной из ближайших к Украине стран Европы. Украинцы часто выбирают для путешествий именно польские города — здесь много интересных локаций и доступные цены на проживание и на шопинг. Из многих городов Украины ежедневно отправляются десятки автобусов в Польшу.

Новини.LIVE расскажут об актуальных направлениях и ценах на билеты в марте 2026 года.

Читайте также:

Киев — Варшава

Среднее время в пути между столицами от 14 до 21 часа. Удобно, что есть много прямых маршрутов до аэропорта в Варшаве и не нужно переплачивать за трансфер. Он зависит от ситуации на дороге и очередей при пересечении таможенной границы.

Билеты стартуют от 1949 гривен, а самый дорогой обойдется вам в 2750 гривен ( ее предлагают больше всего перевозчиков).

Автобусные рейсы останавливаются во многих городах Украины (Житомире, Ровно, Луцке, Ковеле, Львове и других) и Польши (Холме, Люблине и других).

Большинство перевозчиков обустроили автобусы кондиционером, Wi-Fi и розетками.

Билеты на автобус Киев — Варшава. Фото: скриншот

Львов — Краков

Дорога между этими городами занимает в среднем от 7 до 12 часов. Цены на билеты стартуют от 1440 гривен. Самый дорогой билет обойдется путешественникам в 2150 гривен. В среднем такая поездка обойдется в 1750 гривен.

Стоит также учесть, что конечная стоимость проезда может несущественно отличаться на этапе оплаты, в связи с оплатой пассажиром услуг пользования инфраструктурой автовокзала.

Некоторые автобусные рейсы в Краков также останавливаются в польских городах Пшемысле и Жешуве.

Билеты на автобус Львов — Краков. Фото: скриншот

Львов — Вроцлав

Среднее время в пути между столицами от 12 до 22 часов — все зависит от текущей ситуации на дороге и очередей при пересечении таможенной границы.

Билеты стартуют от 1687 гривен, а самый дорогой обойдется вам в 2857 гривен. В среднем за билеты придется отдать 2350 гривен.

Автобусные рейсы во Вроцлав также останавливаются в польских городах Пшемысле, Жешуве, Кракове, Катовице, Ополе и других.

Билеты на автобус Львов — Вроцлав. Фото: скриншот

Ранее мы рассказывали, что в венгерский столице Будапеште расположен международный аэропорт, из которого можно долететь до любимого курорта. Однако для пересечения границы с этой страной необходимо иметь определенный перечень документов.

В частности, украинцы могут въехать в Венгрию без визы. При пересечении украинско-венгерской границы обязательным является биометрический паспорт или действительная шенгенская виза.

Также мы писали, что кроме документов проверяют польские пограничники. В частности, важно количество дней, которые вы провели в Шенгенской зоне в течение 180-дневного периода.

Если же вы планируете работать или учиться в Польше — нужно заранее получить необходимую визу, она предоставляется в зависимости от цели въезда в страну.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
