Скидка на европейские рейсы "Автолюкс" — список доступных направлений

Украинский перевозчик "Автолюкс" анонсировал новую акцию на поездки автобусом. Выгодное предложение действует на большинство европейских рейсов. Благодаря скидкам можно доступно провести весенний отпуск. Предложение действует на много рейсов в Польшу и Чехию.

Весенняя акция "Автолюкс"

Перевозчик сделал свои автобусные рейсы еще доступнее. Так, цены на билеты в Европу стартуют от 672 гривен.

Воспользоваться такой возможностью можно до 15 марта 2026 года включительно. Акция распространяется на рейсы туда/обратно с отправкой с 21 марта по 1 апреля.

В компании предупредили пассажиров, что акционные билеты не подлежат обмену и возврату, а также пассажиры не смогут изменить дату поездки.

Перевозчик также добавил, что акционное предложение действует на большинство международных рейсов, однако из-за сезонного спроса и особенностей направлений скидка может быть недоступна на отдельных маршрутах.

Доступные акционные направления:

Ровно — Гданьск (Польша) от 978 гривен;

Тернополь — Быдгощ (Польша) от 788 гривен;

Хмельницкий — Познань (Польша) от 782 гривен;

Житомир — Прага (Чехия) от 1255 гривен;

Киев — Катовице (Польша) от 805 гривен;

Умань — Берлин (Германия) от 1553 гривен;

Одесса — Прага (Чехия) от 1443 гривен;

Хмельницкий — Каунас (Литва) от 888 гривен.

Ранее польский перевозчик Neobus объявил о старте своей традиционной большой распродажи. В частности, билеты на автобус между многими городами Польши можно приобрести за символическую цену — от 1 злотого (около 12 гривен).

Neobus особенно удобен для украинцев, поскольку имеет рейсы непосредственно от границы (Медыка) и с главного логистического хаба — Перемышля.

Также писали, что польский перевозчик PKP Intercity снизил цены на билеты на многие популярные направления. В частности, сейчас поездом Pendolino можно добраться до некоторых городов всего за 29 злотых.

Привлекательные цены также на рейсы Pendolino из Варшавы в Краков и из столицы в Тримист — средний ценник сейчас составляет 50 и 80 злотых.