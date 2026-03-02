Видео
"Автолюкс" запустил весеннюю распродажу билетов в Европу

Дата публикации 2 марта 2026 12:43
Скидка на европейские рейсы "Автолюкс" — список доступных направлений
Выгодные цены на рейсы в Европу от "Автолюкс". Фото: facebook.com/autolux, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Украинский перевозчик "Автолюкс" анонсировал новую акцию на поездки автобусом. Выгодное предложение действует на большинство европейских рейсов. Благодаря скидкам можно доступно провести весенний отпуск. Предложение действует на много рейсов в Польшу и Чехию.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Lowcost Avia.

Читайте также:

Весенняя акция "Автолюкс"

Перевозчик сделал свои автобусные рейсы еще доступнее. Так, цены на билеты в Европу стартуют от 672 гривен.

Воспользоваться такой возможностью можно до 15 марта 2026 года включительно. Акция распространяется на рейсы туда/обратно с отправкой с 21 марта по 1 апреля.

В компании предупредили пассажиров, что акционные билеты не подлежат обмену и возврату, а также пассажиры не смогут изменить дату поездки.

Перевозчик также добавил, что акционное предложение действует на большинство международных рейсов, однако из-за сезонного спроса и особенностей направлений скидка может быть недоступна на отдельных маршрутах.

Доступные акционные направления:

  • Ровно — Гданьск (Польша) от 978 гривен;
  • Тернополь — Быдгощ (Польша) от 788 гривен;
  • Хмельницкий — Познань (Польша) от 782 гривен;
  • Житомир — Прага (Чехия) от 1255 гривен;
  • Киев — Катовице (Польша) от 805 гривен;
  • Умань — Берлин (Германия) от 1553 гривен;
  • Одесса — Прага (Чехия) от 1443 гривен;
  • Хмельницкий — Каунас (Литва) от 888 гривен.

Ранее польский перевозчик Neobus объявил о старте своей традиционной большой распродажи. В частности, билеты на автобус между многими городами Польши можно приобрести за символическую цену — от 1 злотого (около 12 гривен).

Neobus особенно удобен для украинцев, поскольку имеет рейсы непосредственно от границы (Медыка) и с главного логистического хаба — Перемышля.

Также писали, что польский перевозчик PKP Intercity снизил цены на билеты на многие популярные направления. В частности, сейчас поездом Pendolino можно добраться до некоторых городов всего за 29 злотых.

Привлекательные цены также на рейсы Pendolino из Варшавы в Краков и из столицы в Тримист — средний ценник сейчас составляет 50 и 80 злотых.

путешествие акция весна автобусы туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
