Головна Транспорт FlixBus запустив нові рейси з Києва та Полтави до Європи

FlixBus запустив нові рейси з Києва та Полтави до Європи

Дата публікації: 22 березня 2026 17:55
Автобус FlixBus очікує на пасажирів. Фото: tripadvisor.com

Популярний перевізник FlixBus запустив нові автобусні рейси. Компанія відкриває для пасажирів прямі сполучення до популярних міст Польщі та Німеччини. Нові маршрути будуть зупинятися у багатьох українських та європейських містах.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Dovkola Media.

Рейс FlixBus №3236 Київ — Вроцлав

Автобус зупинятиметься у Житомирі, Рівному, Кракові а також Катовіце. Рейс відправлятиметься щовівторка, щоп’ятниці та що суботи о 16:00 та прибуватиме у Вроцлав о 12:05 наступного дня.

Назад маршрут повертатиметься щосереди, щочетверга та щонеділі о 14:10.

Рейс FlixBus №3216 Київ — Франкфурт

Автобус зупинятиметься у Львові, Берліні, Лейпцигу, Єну та Ерфурту. Рейс відправлятиметься з Києва щочетверга та щоп'ятниці та щосуботи о 13:00 та прибуватиме до Франкфурту о 21:20 наступного дня. 

Автобус повертатиметься назад щопонеділка, щосуботи та щонеділі о 07:50.

Рейс FlixBus №3271 Полтава — Катовіце

Новий рейс буде курсувати через Київ, Львів та аеропорт Кракова. Рейс відправлятиметься з Полтави щовівторка, щосереди та щоп'ятниці та щосуботи о 07:35.

Автобус прибуватиме до аеропорту Кракова о 07:00 наступного дня.

З Катовіце він повертатиметься назад щосереди, щочетверга, щосуботи та щонеділі о 20:10.

Раніше ми розповідали, у скільки в середньому обійдуться квитки на автобуси до міст Польщі у березні 2026 року. Середня ціна складає близько 2000 — 3000 гривен. Більшість перевізників облаштували автобуси кондиціонером, Wi-Fi та розетками.

Також ми писали, що окрім документів перевіряють польські прикордонники. Зокрема, важлива кількість днів, які ви провели Шенгенській зоні протягом 180-денного періоду.

Якщо ж ви плануєте працювати чи навчатись в Польщі — потрібно заздалегідь отримати необхідну візу, вона надається залежно від мети в'їзду в країну.

Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
