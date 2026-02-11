Видео
Главная Транспорт Бронирование рейсов Like Bus — новое приложение для пассажиров

Бронирование рейсов Like Bus — новое приложение для пассажиров

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 17:15
Like Bus представил мобильное приложение для пассажиров — какие возможности оно дает
Автобус Like Bus. Фото: Fotobus

Украинский перевозчик Like Bus запустил мобильное приложение для бронирования автобусных билетов. Сервис доступен для Android и iOS.

В компании также объявили о запуске программы лояльности для пассажиров. Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Like Bus.

Читайте также:

Что предлагает приложение автобусного перевозчика

Рынок перевозок все активнее переходит в цифровой формат. Пассажирам больше не нужно ехать на автовокзал, чтобы приобрести билет — это можно сделать онлайн за несколько минут, выбрать место и изменить дату поездки.

В Like Bus объясняют, что мобильный формат позволяет хранить все билеты в одном месте и упрощает повторные бронирования.

Приложение Like Bus предлагает:

  • быстрое онлайн-бронирование билетов с последующей оплатой водителю;
  • легкий возврат билетов;
  • скидку 15% на обратный билет;
  • оплату банковскими картами, Google Pay и Apple Pay;
  • доступ к GPS-трекингу в режиме реального времени;
  • синхронизацию с основной системой бронирования для актуальности рейсов и мест;
  • push-оповещения об акциях и специальных предложениях;
  • бонусы для постоянных пассажиров.

Как работает программа лояльности

За каждый билет, приобретенный через приложение, начисляется 6% бонусов. Ими можно компенсировать до 50% стоимости следующей поездки.

Например, если билет стоит 1500 грн, пассажир получает 90 грн бонусов. После трех таких поездок накапливается 270 грн, которыми можно оплатить половину билета стоимостью 500 грн.

Ранее мы рассказывали о правилах пересечения границы с ЕС — какую минимальную сумму наличных надо показать для въезда. Мы подробно рассказывали, наличие какой суммы требуют пограничники на границе с Польшей, Румынией, Словакией и Венгрией.

Также узнайте, без каких документов украинцев не пустят в Венгрию. Кроме биометрического загранпаспорта представители венгерской пограничной полиции могут дополнительно требовать документы, подтверждающие право на въезд в страну.

автобусы приложение перевозки выезд за границу пассажиры
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
