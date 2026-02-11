Like Bus представил мобильное приложение для пассажиров — какие возможности оно дает

Автобус Like Bus. Фото: Fotobus

Украинский перевозчик Like Bus запустил мобильное приложение для бронирования автобусных билетов. Сервис доступен для Android и iOS.

В компании также объявили о запуске программы лояльности для пассажиров. Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Like Bus.

Что предлагает приложение автобусного перевозчика

Рынок перевозок все активнее переходит в цифровой формат. Пассажирам больше не нужно ехать на автовокзал, чтобы приобрести билет — это можно сделать онлайн за несколько минут, выбрать место и изменить дату поездки.

В Like Bus объясняют, что мобильный формат позволяет хранить все билеты в одном месте и упрощает повторные бронирования.

Приложение Like Bus предлагает:

быстрое онлайн-бронирование билетов с последующей оплатой водителю;

легкий возврат билетов;

скидку 15% на обратный билет;

оплату банковскими картами, Google Pay и Apple Pay;

доступ к GPS-трекингу в режиме реального времени;

синхронизацию с основной системой бронирования для актуальности рейсов и мест;

push-оповещения об акциях и специальных предложениях;

бонусы для постоянных пассажиров.

Как работает программа лояльности

За каждый билет, приобретенный через приложение, начисляется 6% бонусов. Ими можно компенсировать до 50% стоимости следующей поездки.

Например, если билет стоит 1500 грн, пассажир получает 90 грн бонусов. После трех таких поездок накапливается 270 грн, которыми можно оплатить половину билета стоимостью 500 грн.

