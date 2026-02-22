Видео
Четыре удивительные страны Европы соединят новые железнодорожные маршруты

Ua ru
Дата публикации 22 февраля 2026 21:55
Snälltåget запускает новые весенние и летние рейсы — куда будут следовать
Пассажирка путешествует по Скандинавии на поезде. Фото: snalltaget.se. Коллаж: Новини.LIVE

Компания Snälltåget запускает новые прямые поезда по всей Скандинавии. Этой весной шведский железнодорожный оператор откроет новые маршруты, которые соединят крупные города Европы — Стокгольм, Мальме, Копенгаген и Гамбург.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на RAILWAY PRO.

Весенние рейсы Snälltåget

Отмечается, что с мая оператор введет новое дневное сообщение на маршруте Гамбург —Копенгаген — Стокгольм через Мальме, которое соединит Германию, Данию и Швецию.

Поезда будут курсировать ежедневно между Стокгольмом, Мальме, Копенгагеном и Гамбургом, и останавливаться в городах Швеции (Седертелье, Норрчепинг, Линчепинг, Нессьо, Альвеста, Гесслехольм, Эслов и Лунд), Дании (Оденсе, Колдинг и Падборг), и Германии (Ноймюнстери), и Германии (Ноймюнстери).

Сейчас уже доступны билеты до 1 ноября 2026 года.

Летние рейсы Snälltåget

С июня перевозчик добавит прямые поезда в Скандинавии, которые будут курсировать по маршруту Мальме — Гетеборг — Осло и обратно.

Этот маршрут будет пролегать вдоль западного побережья Швеции через границу.

Поезд Мальме — Гетеборг — Осло будет курсировать ежедневно, с остановками в Швеции (Лунде, Хельсингборге, Гальмстаде, Варберге и Тролльхеттане) и Норвегии (Сарпсборге и Фредрикстаде).

Сейчас можно забронировать билеты на рейсы до 28 октября 2026 года.

Ранее мы рассказывали о самой жуткой железной дороге в мире. The Scenic Railway Австралии вошла в Книгу рекордов Гиннеса как самая крутая пассажирская железная дорога в мире. На ней поезда спускается под углом 52 градуса — от такого экстрима волосы встают дыбом.

Также писали, что European Sleeper летом запустит новый поезд. Его маршрут будет пролегать сразу через 5 стран Европы — Нидерланды, Бельгию, Германию, Швейцарию и Италию.

путешествие Европа поезда весна туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
