Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Leo Express распродает билеты на поезда и автобусы — направления

Leo Express распродает билеты на поезда и автобусы — направления

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 11:33
Leo Express запустил акцию "1+1" — условия и цены на билеты
Поезд Leo Express. Фото: пресс-служба перевозчика

Чешский перевозчик Leo Express ко Дню влюбленных запустил акцию "1+1". По ее условиям пассажиры могут существенно сэкономить на билетах в Польшу, Чехию и Словакию.

Об этом говорится на официальном сайте перевозчика.

Реклама
Читайте также:

Акция от Leo Express

По условиям предложения, если пассажир покупает один билет — другой получает совершенно бесплатно. Акция распространяется как на международные направления, так и на внутренние рейсы с датами выезда до 31 июля 2026 года.

Стоит поспешить, ведь предложение перевозчика будет действовать только до 30 января включительно. Скидки распространяются не только на все коммерческие поезда Leo Express класса LE, но и на автобусы класса LEB.

Акционное предложение доступно по промокоду: "1PLUS1".

"Хотите в этом году удивить своего любимого человека чем-то действительно исключительным? Выйдите из привычной колеи и проведите День Святого Валентина в путешествии. Ведь лучшее, что вы можете подарить — это ваше время и впечатления, которые вы будете вспоминать вместе", — говорится в сообщении.

Выгодные направления Leo Express:

  • Львов — Краков (от 0,6 евро);
  • Прага — Львов (2,3 евро);
  • Львов — Прага — Львов (от 8,5 евро за билеты в обе стороны).
None - фото 1
Маршруты Leo Express. Фото: скриншот

Ранее мы рассказывали, что European Sleeper летом запустит новый поезд, который будет курсировать сразу через 5 стран Европы.

Также писали, что компания Central Japan Railway Company (JR Central) сейчас разрабатывает самый быстрый в мире поезд серии L0. Ожидается, что он сможет развивать скорость до 603,5 км/ч.

Польша путешествие Чехия транспорт поезда автобусы
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации