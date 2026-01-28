Leo Express запустил акцию "1+1" — условия и цены на билеты

Поезд Leo Express. Фото: пресс-служба перевозчика

Чешский перевозчик Leo Express ко Дню влюбленных запустил акцию "1+1". По ее условиям пассажиры могут существенно сэкономить на билетах в Польшу, Чехию и Словакию.

Об этом говорится на официальном сайте перевозчика.

Акция от Leo Express

По условиям предложения, если пассажир покупает один билет — другой получает совершенно бесплатно. Акция распространяется как на международные направления, так и на внутренние рейсы с датами выезда до 31 июля 2026 года.

Стоит поспешить, ведь предложение перевозчика будет действовать только до 30 января включительно. Скидки распространяются не только на все коммерческие поезда Leo Express класса LE, но и на автобусы класса LEB.

Акционное предложение доступно по промокоду: "1PLUS1".

"Хотите в этом году удивить своего любимого человека чем-то действительно исключительным? Выйдите из привычной колеи и проведите День Святого Валентина в путешествии. Ведь лучшее, что вы можете подарить — это ваше время и впечатления, которые вы будете вспоминать вместе", — говорится в сообщении.

Выгодные направления Leo Express:

Львов — Краков (от 0,6 евро);

Прага — Львов (2,3 евро);

Львов — Прага — Львов (от 8,5 евро за билеты в обе стороны).

Маршруты Leo Express. Фото: скриншот

