Украинская бортпроводница рассказала, как их учат спасать пассажиров

Украинская бортпроводница рассказала, как их учат спасать пассажиров

Дата публикации 13 февраля 2026 21:55
Полет в самолете — умеют ли стюардессы оказывать домедицинскую помощь
Борпроводница общается по телефону в аэропорту. Фото: Freepik

Обучение на бортпроводников не такое простое, как может показаться на первый взгляд. В частности, специальная длится от одного до трех месяцев и состоит из теории, практики и тестов. Во время одного из этапов бортпроводники изучают оказание пассажирам первой помощи.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на видео опытной стюардессы tanya_ivanikhina_ в TikTok.

Читайте также:

Первая домедицинская помощь в самолете

Одна из пользовательниц сети поинтересовалась у бортпроводницы, почему в фильмах об авиации, когда человеку становится плохо, то всегда ищут на борту врачей, а на стюардесс, которых учат оказывать первую помощь пассажирам.

Бортпроводница подтвердила, что они умеют оказывать первую домедицинскую помощь человеку. Однако из-за нехватки специальных знаний им строго запрещается ставить инъекции и диагнозы человеку.

Она пояснила, что в случае необходимости бортпроводники могут остановить кровотечение и даже принять роды в случае необходимости. Однако сейчас введены строгие требования относительно полетов беременных женщин в самолете. С 27 недели беременности женщина должна показать специальный документ от врача, а с 36 недели — полеты строго запрещаются.

"У нас есть препараты, чтобы помочь человеку избавиться от головной боли или насморка. Однако если есть угроза жизни человека — необходима помощь врача, как и в любой ситуации, а не только в самолете", — поделилась стюардесса.

Она подчеркнула, что только квалифицированный врач может ставить диагнозы и проводить серьезные манипуляции и вмешательства.

Что еще стоит знать украинцам

В международном аэропорту Краков-Балице в Польше пассажирам существенно упростили жизнь — отныне они имеют право брать с собой в ручную кладь и багаж до двух литров жидкости.

Смягчение стало возможным благодаря новым современным компьютерным сканерам безопасности.

Отныне пассажирам можно не паковать косметику и лекарства в отдельные емкости объемом до 100 мл.

Ранее мы рассказывали, что пассажирский Airbus A350 авиакомпании British Airways во время трансатлантического рейса в Лондон потерял колесо основной стойки шасси. К счастью, самолет смог безопасно сесть в лондонском аэропорту Хитроу.

Также мы писали, почему выгодно приобретенный билет в аэропорту может подорожать втрое. В частности, пассажирам часто приходится переплачивать из-за превышения размеров ручной клади и регистрации багажа непосредственно в аэропорту. Чтобы избежать лишних расходов — стоит проверять актуальные правила авиакомпаний перед сборами в отпуск.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
