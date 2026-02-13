Полет в самолете — умеют ли стюардессы оказывать домедицинскую помощь

Борпроводница общается по телефону в аэропорту. Фото: Freepik

Обучение на бортпроводников не такое простое, как может показаться на первый взгляд. В частности, специальная длится от одного до трех месяцев и состоит из теории, практики и тестов. Во время одного из этапов бортпроводники изучают оказание пассажирам первой помощи.

Первая домедицинская помощь в самолете

Одна из пользовательниц сети поинтересовалась у бортпроводницы, почему в фильмах об авиации, когда человеку становится плохо, то всегда ищут на борту врачей, а на стюардесс, которых учат оказывать первую помощь пассажирам.

Бортпроводница подтвердила, что они умеют оказывать первую домедицинскую помощь человеку. Однако из-за нехватки специальных знаний им строго запрещается ставить инъекции и диагнозы человеку.

Она пояснила, что в случае необходимости бортпроводники могут остановить кровотечение и даже принять роды в случае необходимости. Однако сейчас введены строгие требования относительно полетов беременных женщин в самолете. С 27 недели беременности женщина должна показать специальный документ от врача, а с 36 недели — полеты строго запрещаются.

"У нас есть препараты, чтобы помочь человеку избавиться от головной боли или насморка. Однако если есть угроза жизни человека — необходима помощь врача, как и в любой ситуации, а не только в самолете", — поделилась стюардесса.

Она подчеркнула, что только квалифицированный врач может ставить диагнозы и проводить серьезные манипуляции и вмешательства.

