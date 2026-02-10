В аэропорту Кракова изменили правила — что разрешили проносить с собой

Аэропорт Краков-Балице. Фото: Poland-consult.com

В международном аэропорту Краков-Балице пассажир теперь имеет право пронести до двух литров жидкости. Произошло это после установки современных компьютерных сканеров безопасности.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Что изменилось для пассажиров в аэропорту Кракова

Раньше перед контролем приходилось выбрасывать бутылку с водой или допивать содержимое. Теперь это не нужно, потому что в зону досмотра позволяют войти с водой, косметикой или шампунем. Главное, чтобы общий объем не превышал два литра на человека.

К тому же, сумку достаточно положить на ленту, а сканер сам видит, что внутри, поэтому доставать жидкости, кремы, гели или ноутбук больше не нужно.

Почему это стало возможным

Благодаря массовому внедрению новых устройств осмотр продолжается быстрее, а очереди становятся намного короче.

Правило действует для каждого, кто проходит стандартный контроль безопасности в Кракове.

Где еще разрешили брать жидкость в ручную кладь

Напомним, что крупнейший аэропорт Европы, лондонский Хитроу, также снял запрет на жидкости в ручной клади. Правила заработали с января 2026 года во всех терминалах.

Ранее разрешали только 100 мл, причем такие ограничения действовали еще с 2006 года.

Теперь пассажиры меньше зависят от магазинов аэропорта с их высокими ценами на воду и напитки.

