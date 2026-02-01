Путешествие самолетом — как не переплачивать за багаж в аэропорту

Билеты на самолет. Фото: Freepik

Многие лоукостеры предлагают выгодные цены на рейсы, однако авиакомпании часто скрывают дополнительные сборы и платежи. В частности, пассажирам часто приходится переплачивать за превышение размеров ручной клади и регистрацию багажа непосредственно в аэропорту.

Как не переплачивать в аэропорту

Эксперт по путешествиям раскрыл дорогую ошибку, из-за которой пассажиры часто переплачивают за багаж.

Исполнительный редактор Thrifty Traveler Кайл Поттер порекомендовал по возможности ограничиваться только ручной кладью, поскольку часто багаж взвешивают и в соответствии с весом и размерами высчитывают цену.

Эксперт рассказал, что пассажиры могут пользоваться калькулятором стоимости багажа, но это нужно делать перед тем, как покупать билет на самолет.

Зная вес своего багажа, вы можете подобрать тип билета в соответствии со своими потребностями. В аэропорту оплата багажа вам обойдется в разы дороже.

В некоторых авиакомпаниях оплата в аэропорту за регистрацию или перевозку багажа может стоить более 75 долларов и в несколько раз превышать стоимость самого билета.

