Как стать стюардессой или бортпроводником — пошаговая инструкция

Украинская стюардесса поделилась пошаговой инструкцией для тех, кто хочет работать в авиации. Она подробно рассказала, с чего начинать и через какие этапы придется пройти кандидату или кандидатке.

Советы базируются на личном опыте работы в авиакомпании, написала она в своем посте в Instagram.

С чего начать поиск работы

Первый шаг — найти вакансию. Стюардесса советует не пользоваться агрегаторами, а сразу заходить на официальные сайты авиакомпаний. Именно там, по ее словам, публикуют актуальные требования и условия.

Так проще понять, кого именно ищет перевозчик и на что обращает внимание.

Резюме и собеседование

Следующий этап — резюме. В посте она отмечает несколько важных вещей — для резюме нужно качественное фото в деловом стиле, четкая структура и короткий текст о себе с объяснением, почему вы хотите стать бортпроводником или бортпроводницей.

Собеседование обычно проходит в несколько этапов. Это презентация себя, групповые и индивидуальные задания, а также личный разговор.

Медкомиссия и обучение

После собеседования кандидатов направляют на медкомиссию. Ее можно пройти самостоятельно или в медицинском центре, который посоветует авиакомпания. Больше всего вопросов, по словам стюардессы, обычно возникает у ЛОРа, поэтому она советует провериться заранее.

Обучение организует сама авиакомпания под конкретный тип самолета. Оно длится от одного до трех месяцев и состоит из теории, практики и тестов. В некоторых компаниях обучение бесплатное, в других расходы впоследствии нужно компенсировать.

Стажерские рейсы и финальный экзамен

Последний этап — стажерские рейсы. Обычно это несколько полетов с инструктором, во время которых новичок уже выполняет обязанности бортпроводника, но под присмотром.

Финалом становится line check и теоретический экзамен. После этого, как пишет стюардесса, кандидат официально становится профессиональным бортпроводником.

