В Лондоне приземлился самолет British Airways с оторванным колесом шасси

Пассажирский Airbus A350 авиакомпании British Airways во время полета потерял колесо основной стойки шасси. При этом экипаж все равно продолжил трансатлантический рейс в Лондон.

Самолет смог безопасно сесть в лондонском аэропорту Хитроу, пишет Simpleflying.

Подробности инцидента

Инцидент произошел 28 января 2026 года после вылета из международного аэропорта имени Гарри Рида в Лас-Вегасе. Во время уборки шасси одно из колес оторвалось, что попало на видео.

Несмотря на это, рейс BA274 прибыл в аэропорт Хитроу и сел без осложнений. Но после этого инцидента самолет больше не выполнял рейсов и остался на земле для проверок.

В British Airways подтвердили факт происшествия и заявили, что сотрудничают с авиационными властями для выяснения причин инцидента. В компании традиционно отметили, что безопасность пассажиров является абсолютным приоритетом.

Что известно о самолете и поломке

Речь идет об Airbus A350-1000 с регистрацией G-XWBN — это новый самолет, которому меньше трех лет. В стандартной конфигурации он перевозит 331 пассажира в трех классах. Самолет оснащен двумя колесами на носовой стойке и двумя шестиколесными основными тележками.

Именно такая конфигурация и позволила безопасно завершить полет даже после потери одного колеса. На момент инцидента борт имел более 12 тысяч часов налета и около 1 400 циклов взлет-посадка.

Похожие инциденты в прошлом

Подобные инциденты случаются редко, но не являются уникальными. В 2024 году Boeing 777 авиакомпании United Airlines также потерял колесо во время взлета — тогда обломки уничтожили автомобиль на земле. Самолет, впрочем, также сел без жертв.

