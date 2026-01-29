В Лондоне приземлился самолет British Airways с оторванным колесом шасси

Пассажирский самолет British Airways сел в Лондоне с оторванным колесом
Пассажирский Airbus A350 авиакомпании British Airways во время полета потерял колесо основной стойки шасси. При этом экипаж все равно продолжил трансатлантический рейс в Лондон.
Самолет смог безопасно сесть в лондонском аэропорту Хитроу, пишет Simpleflying.
Подробности инцидента
Инцидент произошел 28 января 2026 года после вылета из международного аэропорта имени Гарри Рида в Лас-Вегасе. Во время уборки шасси одно из колес оторвалось, что попало на видео.
Несмотря на это, рейс BA274 прибыл в аэропорт Хитроу и сел без осложнений. Но после этого инцидента самолет больше не выполнял рейсов и остался на земле для проверок.
В British Airways подтвердили факт происшествия и заявили, что сотрудничают с авиационными властями для выяснения причин инцидента. В компании традиционно отметили, что безопасность пассажиров является абсолютным приоритетом.
Что известно о самолете и поломке
Речь идет об Airbus A350-1000 с регистрацией G-XWBN — это новый самолет, которому меньше трех лет. В стандартной конфигурации он перевозит 331 пассажира в трех классах. Самолет оснащен двумя колесами на носовой стойке и двумя шестиколесными основными тележками.
Именно такая конфигурация и позволила безопасно завершить полет даже после потери одного колеса. На момент инцидента борт имел более 12 тысяч часов налета и около 1 400 циклов взлет-посадка.
Похожие инциденты в прошлом
Подобные инциденты случаются редко, но не являются уникальными. В 2024 году Boeing 777 авиакомпании United Airlines также потерял колесо во время взлета — тогда обломки уничтожили автомобиль на земле. Самолет, впрочем, также сел без жертв.
