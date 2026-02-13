Політ в літаку — чи вміють стюардеси надавати домедичну допомогу

Борпровідниця спілкується по телефону в аеропорту. Фото: Freepik

Навчання на бортпровідників не таке просте, як може здатися на перший погляд. Зокрема, спеціальна триває від одного до трьох місяців і складається з теорії, практики та тестів. Під час одного з етапів бортпровідники вивчають надання пасажирам першої допомоги.

Перша домедична допомога в літаку

Одна з користувачок мережі поцікавилась у бортпровідниці, чому у фільмах про авіацію, коли людин стає погано, то завжди шукають на борту лікарів, а на стюардес, яких вчать надавати першу допомогу пасажирам.

Бортпровідниця підтвердила, що вони вміють надавати першу домедичну допомогу людині. Проте через брак спеціальних знань їх суворо забороняється ставити ін'єкції та діагнози людині.

Вона пояснила, що у разі потреби бортпровідники можуть зупинити кровотечу та навіть прийняти пологи у випадку необхідності. Проте нині запроваджені суворі вимоги щодо польотів вагітних жінок в літака. З 27 тижня вагітності жінка має показати спеціальний документ від лікаря, а з 36 тижня — польоти суворо забороняються.

"В нас є препарати, щоб допомогти людині позбутися головного болю чи нежитю. Проте якщо є загроза життю людини — необхідна допомога лікаря, як і в будь-якій ситуації, а не лише в літаку", — поділилась стюардеса.

Вона підкреслила, що лише кваліфікований лікар може ставити діагнози та проводити серйозні маніпуляції та втручання.

