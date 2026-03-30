Alaska Airlines впервые запускает рейсы в Европу: в списке 3 страны

Американская авиакомпания Alaska Airlines впервые выходит на европейское направление. Компания уже с апреля запускает рейсы из Сиэтла в Рим, а следом — в Лондон и Рейкьявик. Компания делает это на фоне расширения после слияния с Hawaiian и явно пытается закрепиться на международном рынке.

Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 787-9 с расчетом на стабильный спрос, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Simple Flying.

Рейсы Сиэтл-Рим стартуют в апреле

Первый вылет в итальянскую столицу запланирован на 28 апреля 2026 года, далее все пойдет по летнему графику — рейсы будут совершаться ежедневно вплоть до второй половины октября.

Летать будут на Boeing 787-9, самолете, который очень хорошо зарекомендовал себя на дальних маршрутах.

Кроме Рима, в планах также рейсы в Рейкьявик. Деталей пока немного, но сам факт добавляет понимания, что компания не ограничится одним-двумя маршрутами.

В самой компании говорят о "глобальной экспансии" в Европу. Представитель Alaska Airlines в Европе Эндрю Гаррисон подчеркнул, что речь идет о выходе за пределы привычного региона и попытке предложить другой уровень международных перелетов.

Ежедневные рейсы в Лондон

Но Италия и Исландия будут не единственным европейским направлением для Alaska Airlines. Уже 21 мая стартуют рейсы в Лондон, причем здесь график не сезонный и рейсы планируют выполнять круглый год.

На этом маршруте уже есть большая конкуренция, его обслуживают, например, национальный авиаперевозчик Великобритании British Airways, а также гиганты SkyTeam Delta Air Lines и Virgin Atlantic. Тем не менее, ежедневное использование 300-местного самолета четко свидетельствует об уверенности Alaska Airlines в спросе на этот маршрут.

