Alaska Airlines впервые запускает рейсы в Европу: в списке 3 страны

Alaska Airlines впервые запускает рейсы в Европу: в списке 3 страны

Дата публикации 30 марта 2026 15:53
Alaska Airlines впервые запускает рейсы в Европу: в списке 3 страны
Самолет авиакомпании Alaska Airlines. Фото: Alaska Airlines

Американская авиакомпания Alaska Airlines впервые выходит на европейское направление. Компания уже с апреля запускает рейсы из Сиэтла в Рим, а следом — в Лондон и Рейкьявик. Компания делает это на фоне расширения после слияния с Hawaiian и явно пытается закрепиться на международном рынке.

Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 787-9 с расчетом на стабильный спрос, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Simple Flying.

Рейсы Сиэтл-Рим стартуют в апреле

Первый вылет в итальянскую столицу запланирован на 28 апреля 2026 года, далее все пойдет по летнему графику — рейсы будут совершаться ежедневно вплоть до второй половины октября.

Летать будут на Boeing 787-9, самолете, который очень хорошо зарекомендовал себя на дальних маршрутах.

Кроме Рима, в планах также рейсы в Рейкьявик. Деталей пока немного, но сам факт добавляет понимания, что компания не ограничится одним-двумя маршрутами.

В самой компании говорят о "глобальной экспансии" в Европу. Представитель Alaska Airlines в Европе Эндрю Гаррисон подчеркнул, что речь идет о выходе за пределы привычного региона и попытке предложить другой уровень международных перелетов.

Ежедневные рейсы в Лондон

Но Италия и Исландия будут не единственным европейским направлением для Alaska Airlines. Уже 21 мая стартуют рейсы в Лондон, причем здесь график не сезонный и рейсы планируют выполнять круглый год.

На этом маршруте уже есть большая конкуренция, его обслуживают, например, национальный авиаперевозчик Великобритании British Airways, а также гиганты SkyTeam Delta Air Lines и Virgin Atlantic. Тем не менее, ежедневное использование 300-местного самолета четко свидетельствует об уверенности Alaska Airlines в спросе на этот маршрут.

Что еще интересно знать туристам

Как Новини.LIVE сообщали ранее, в странах Европы было украдено шесть сотен авиационных деталей. Они подлежали полному уничтожению, однако не были утилизированы и существует вероятность, что вскоре они появятся внутри воздушных судов. Среди пропавших элементов есть и такие, которые относят к категории критических для летной безопасности, а значит их появление на борту создает реальную угрозу аварийных ситуаций.

Также Новини.LIVE писали, что популярный лоукостер Wizz Air опроверг информацию о возобновлении полетов из Украины. Оказалось, что компания действительно ищет пилотов в Украине, но на перспективу, чтобы подготовить специалистов на будущее. В Wizz Air заявили, что рекламу компании не так поняли.

Еще Новини.LIVE предупреждали, что вскоре туристы, которые готовятся к путешествию в Испанию, столкнутся с повышением расходов. С апреля на нескольких востребованных европейских курортах введут авиационный сбор в сумме 36 евро. Сбор обязательный, поэтому авиакомпании включат его в стоимость билета, и конечная цена вырастет.

авиарейсы авиасообщение самолеты
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
