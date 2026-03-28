Мандрівників попередили про здорожчання авіаквитків в Європі

Люди в аеропорту поспішають на свій рейс. Фото: Новини.LIVE, Еліна Ляхова

Вже найближчим часом мандрівники, які планують рейси до Іспанії, будуть вимушені платити більше. Справа в тому, що у квітні суттєво зростуть податки на авіаперельоти. Їх підняття призведе до здорожчання авіаквитків.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Daily Express.

Здорожчання авіаквитків

З квітня на деяких популярних європейських курортах буде введено новий авіаційний збір у розмірі 36 євро (приблизно 1800 гривень). Такі зміни неминуче призведуть до подорожчання квитків для мандрівників.

APD — це податок, який авіакомпанії сплачують до податкової служби Британії (HMRC) за пасажирів, що вилітають з аеропортів країни; ставки податку залежать від відстані польоту та класу подорожі.

Він застосовується до пасажирів віком від 16 років як на внутрішніх, так і на міжнародних рейсах. Він був вперше введений у 1994 році з метою компенсації впливу авіаперевезень на навколишнє середовище.

Хоча податок сплачують авіакомпанії, проте таке зростання неминуче призводить до подорожчання авіаквитків для мандрівників.

Пасажири економ-класу сплачуватимуть найнижчий податок на авіаперевезення, тоді як пасажири бізнес- та першого класу платитимуть вищі збори. Розмір збору залежатиме від відстані польоту.

З квітня збори для пасажирів економ-класу на внутрішніх рейсах зростуть з 16 до 18 євро (приблизно 800-900 гривень), тоді як тарифи для пасажирів бізнес-класу зростуть з 84 до 142 фунтів (від 5000 до 8200 гривень).

Здорожчають квитки до Іспанії, Франції, Португалії та Греції.

