Головна Транспорт Понад 600 деталей двигунів вкрадені в ЄС: безпека польотів під загрозою

Понад 600 деталей двигунів вкрадені в ЄС: безпека польотів під загрозою

Дата публікації: 29 березня 2026 18:33
В літаки можуть потрапити вкрадені деталі двигунів. Фото: Simple Flying.

У Європі зникли понад 600 авіаційних деталей, які мали бути знищені, але замість цього можуть опинитися в літаках. Частина цих деталей належить до критично важливих, що створює потенційні ризики для безпеки польотів. Інцидент пов’язаний із підміною підрядника під час транспортування вантажу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Simple Flying

Підміна підрядника і зникнення контейнерів

Мова йде про комплектуючі, які офіційно відправляли на утилізацію — процедуру, що виключає повторне використання. Проте, за даними Європейського агентства з авіаційної безпеки, невідомі видали себе за легального підрядника і перехопили вантаж. 

Серед викраденого є деталі зі статусом критичних або обмежено придатних. Їх повторна поява в обігу через неавторизовані продажі може створити загрозу для авіації. Тому агентство оприлюднило перелік із серійними номерами, щоб унеможливити їхню купівлю.

Які деталі викрадено

У списку зниклих — 625 компонентів турбовентиляторних двигунів. Найбільше деталей належать до сімейства CFM56, які використовуються на Airbus A320 та Boeing 737. Також зафіксовані компоненти двигунів Pratt & Whitney PW1100, Rolls-Royce RB211 і IAE V2500.

Додаткових коментарів у EASA не надали, зазначивши, що вся доступна інформація вже оприлюднена, тоді як розслідуванням займаються правоохоронні органи.

До 2012 року Україна мала унікальне повітряне судно "Мрія", що було зруйноване росіянами на самому початку війни.  

Як повідомляли Новини.LIVE, літак Антонов Ан-225 "Мрія" був найбільшим і найважчим транспортним літаком у світі. Цей гігант важив 285 тонн та мав шість двигунів. 

АН-225 встановив понад 200 світових рекордів. Просторий салон "Мрії" дозволяв перевозити локомотиви, цілі секції інших літаків і навіть гігантські лопаті вітрогенераторів. 

Проте у лютому 2022 року на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну цього красеня-гіганта було зруйновано. Літак потрапив під вогонь під час битви за аеропорт "Антонов" поблизу Києва. Вважається, що відновлення літака Антонов АН-225 "Мрія" коштуватиме близько 3 мільярдів доларів.

Також Новини.LIVE розповідали, що США висилатимуть нелегальних мігрантів на розкішному приватному літаку, на якому раніше літали мільярдери.

У VIP-літаку дві спальні з ліжками queen size, душові кабіни, велика зона відпочинку, кухня, великі телеекрани та навіть віскі-бар. Такий комфорт викликав скептицізм, що літак насправді будуть використовувати для депортаційних рейсів. 

Ще Новини.LIVE писали, що в аеропорту Кишинева запустили нову систему контролю, призначену для пасажирів без багажу. Вона була запроваджена для того, щоб спростити та пришвидшити процедуру проходження митного контролю.

авіарейси літаки авіація
Олександр Шорохов - Редактор
Олександр Шорохов
