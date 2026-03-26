У Wizz Air пояснили, для чого шукають пілотів, готових працювати в Україні

Літак Wizz Air доставляє пасажирів на курорт. Фото: Wizz Air

Популярний угорський лоукостер Wizz Air спростував інформацію про те, що найближчим часом планує відновити польоти до України. В компанії пояснили, для чого шукали пілотів, які нібито готові були літати в українському небі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Forbes Ukraine.

Чи планує Wizz Air повертатись до України

У авіакомпанії заявили, що у рекламі в соцмережі Instagram із фразою "Україно, ми повертаємось додому" не мали на увазі відновлення польотів.

Представники лоукостера пояснили, що найближчим часом планують провести заходи, які допоможуть у просуванні кар'єрних можливостей українців.

У Wizz Air підкреслили, що через повномасштабну війну та закритий повітряний простір над Україною поки не можуть відновити авіарейси.

"Ми сподіваємося на якнайшвидше завершення війни й можливість відновити рейси та знову поєднати Україну з рештою Європи", — йдеться у повідомленні.

У Wizz Air додали, що для того, щоб швидко відновити рейси, треба готуватися заздалегідь та залучати у відповідну роботу українських фахівців.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Wizz Air запустили в Instagram рекламну кампанію із картинкою "Україно, ми повертаємось додому". Для користувачів була доступна форма, яка запрошувала зареєструватися та приєднатись до віртуальної інформаційної сесії, присвячені майбутнім можливостям для пілотів. У заявці треба було заповнити особисті дані, інформацію про кваліфікацію та відповісти на питання: "Чи зацікавила б вас робота в Україні?".

Також Новини.LIVE писали, що Wizz Air додав нову послугу Wizz Link. Завдяки їй за окрему плату можна об’єднувати окремі рейси в одне бронювання з базовим захистом пересадки. Пасажири також зможуть перебронювати рейс, якщо через затримку вони пропустять свій початковий рейс.