Alaska Airlines вперше запускає рейси до Європи: в переліку 3 країни

Літак авіакомпанії Alaska Airlines. Фото: Alaska Airlines

Американська авіакомпанія Alaska Airlines вперше виходить на європейський напрямок. Компанія вже з квітня запускає рейси із Сіетла до Риму, а слідом — до Лондона та Рейк’явіка. Компанія робить це на тлі розширення після злиття з Hawaiian і явно намагається закріпитися на міжнародному ринку.

Польоти виконуватимуться на літаках Boeing 787-9 із розрахунком на стабільний попит, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Simple Flying.

Рейси Сіетл—Рим стартують у квітні

Перший виліт до італійської столиці запланований на 28 квітня 2026 року, далі все піде за літнім графіком — рейси відбуватимуться щодня аж до другої половини жовтня.

Літати будуть на Boeing 787-9, літаку, що дуже добре зарекомендував себе на далеких маршрутах.

Окрім Риму, у планах також рейси до Рейк’явіка. Деталей поки небагато, але сам факт додає розуміння, що компанія не обмежиться одним-двома маршрутами.

У самій компанії говорять про "глобальну експансію" в Європу. Представник Alaska Airlines в Європі Ендрю Гаррісон підкреслив, що мова йде про вихід за межі звичного регіону і спробу запропонувати інший рівень міжнародних перельотів.

Щоденні рейси до Лондона

Але Італія та Ісландія будуть не єдиним європейським напрямком для Alaska Airlines. Уже 21 травня стартують рейси до Лондона, причому тут графік не сезонний і рейси планують виконувати цілий рік.

На цьому маршруті вже є велика конкуренція, його обслуговують, наприклад, національний авіаперевізник Великої Британії British Airways, а також гіганти SkyTeam Delta Air Lines та Virgin Atlantic. Тим не менш, щоденне використання 300-місного літака чітко свідчить про впевненість Alaska Airlines у попиті на цей маршрут.

Що ще цікаво знати туристам

