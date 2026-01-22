Alaska Airlines встановила рекорд за кількістю пасажирів у черзі

Літак авіакомпанії Alaska Airlines. Фото: Alaska Airlines

Авіакомпанія Alaska Airlines опинилася за крок від нового світового рекорду, причому ще до вильоту рейсу. На перший же безпосадковий переліт до Рима в листі очікування вже понад 1200 людей.

Ба більше, ця цифра продовжує зростати щодня. Про це пише Simple Flying.

Рекордний рейс, який ще не вилетів

Перший рейс Alaska Airlines до Рима запланований на 28 квітня. Він стане першим трансатлантичним напрямком авіакомпанії з Сіетла та загалом третім далекомагістральним маршрутом після запуску рейсів до Токіо й Сеула. Але замість звичайного старту нової лінії компанія отримала справжній ажіотаж.

Квитки на маршрут з’явилися ще в листопаді. Але крім звичайних пасажирів, паралельно рейс відкритий і для співробітників авіакомпанії та членів їхніх родин — у режимі standby.

Лист очікування більший за літак у чотири рази

Станом на цей тиждень у списку очікування на перший рейс — понад 1200 людей. При цьому літак, який виконуватиме рейс, розрахований лише на 300 пасажирів. Тобто охочих майже в чотири рази більше, ніж фізично може вмістити борт.

Попит виявився настільки шаленим, що керівництво Alaska Airlines навіть звернулося до людей із проханням знятися зі списку, якщо плани не є серйозними. Але це звернення майже не вплинуло на ситуацію — список продовжив зростати.

У чому причина ажіотажу

Новий рейс до аеропорту Рим–Ф’юмічіно виконуватиметься щодня влітку. Для Alaska Airlines це буде першим маршрутом у трансатлантичному сегменті.

Генеральний директор компанії Бен Мінікуччі повідомив, що багато його співробітників мають італійське коріння. Саме тому навколо рейсу виникла така емоційна історія та ажіотаж.

