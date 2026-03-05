Відео
Головна Транспорт Російських туристів виганяють з круїзу у Катарі через війну на Сході

Російських туристів виганяють з круїзу у Катарі через війну на Сході

Ua ru
Дата публікації: 5 березня 2026 20:22
Понад 200 росіян виселяють з круїзного лайнера, що застряг у Катарі
Росіян виселяють з лайнера у Катарі. Фото: Celestyal Cruises, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Російських туристів попросили залишити круїзний лайнер, який застряг у Катарі через війну на Близькому Сході. На борту перебувають більше двохсот росіян, і залишатися на лайнері круїзної компанії Celestyal Cruises вони можуть лише до 7 березня.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Profi.travel.

Читайте також:

Проблеми російських туристів 

Близько 200 російських туристів можуть вимушені залишити круїзний лайнер Celestyal Journey, який з 28 лютого знаходиться у столиці Катару. Згідно з розкладом, лайнер вже 2 березня мав прибути до Дубаю, де програма закінчувалася. Розуміння, що робити далі і як повернутися додому, вони не мають.

До того ж, проживати у готелях у разі виселення з лайнера зможуть лише ті туристи, хто має готівку. Як відомо, через санкції російські банківські картки в Катарі не працюють.

Росіян виганяють з лайнера

Пасажирам вже оголосили, що перебувати на борту їм дозволено до 8:00 суботи, 7 березня.

"Ми кинуті напризволяще. Рейси скасовано, аеропорт у Катарі закритий, до Дубая не дістатися", — бідкаються російські туристи.

Катар має наземний кордон із Саудівською Аравією, звідки вчора вилетів перший після призупинення польотів рейс до Росії (Джидда — Москва). Однак росіянам для відвідування країни потрібна віза. Її можна оформити в аеропорту — але знов таки лише з карткою іноземного банку.

Всього у країнах Близького Сходу застрягли через війну біля 50 тисяч росіян.  

На Мальдівах росіян не пустили в літак

Раніше одна з найбільших у світі авіакомпаній Emirates відмовила росіянам в посадці на літак. Вони не змогли вилетіти рейсом зі столиці Мальдів Мале до Дубая (ОАЕ) через своє громадянство.

На опублікованих кадрах росіянин скаржиться на те, що на борт пускають лише підданих Об'єднаних Арабських Еміратів. Посадити 15 росіян у літак не захотіли навіть за умови, якщо в салоні будуть вільні місця.

Через відмову громадяни країни-агресорки вимушені були самостійно шукати житло та оплачувати його зі свого гаманця.

Окрім того, їх навіть не впустили всередину терміналу — їм заявили, що вони заважають проходу інших пасажирів.

Раніше ми розповідали, що Emirates втрачає близько 100 мільйонів доларів щодня через закриття неба над деякими країнами Близького Сходу, а також зупинення роботи готелів, торгових центрів і ресторанів, побудованих навколо аеропорту Дубай. Через незаплановане закриття аеропорт DXB щохвилини втрачає близько 1 мільйона доларів.

Також писали, чи варто скасовувати відпустку в Єгипті на тлі військової ескалації. Міністерство закордонних справ та у справах Співдружності (FCDO) не застерігає від поїздок до основних туристичних напрямків Єгипту — Каїру, Луксору, Асуану, Олександрії, Шарм-ель-Шейху і Хургади.

туристи росіяни Дубай Катар війна
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
