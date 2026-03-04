Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Росіян не пустили на рейс в Дубай та вигнали з аеропорту

Росіян не пустили на рейс в Дубай та вигнали з аеропорту

Ua ru
Дата публікації: 4 березня 2026 14:37
Emirates відмовила в посадці росіянам — деталі (відео)
Росіян не пустили в літак на Мальдівах. Фото: Emirates, скриншот. Фото: Новини.LIVE

Одна з найбільших у світі авіакомпаній Emirates відмовила росіянам в посадці на літак. Вони не змогли вилетіти рейсом зі столиці Мальдів Мале до Дубая (ОАЕ) через своє громадянство.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на росЗМІ.

Реклама
Читайте також:

На Мальдівах росіян не пустили в літак

На опублікованих кадрах росіянин скаржиться на те, на борт пускають лише підданих Об'єднаних Арабських Еміратів. Посадити 15 росіян у літак не захотіли навіть за умови, якщо в салоні будуть вільні місця.

Через відмову громадяни країни-агресорки вимушені були самостійно шукати житло та оплачувати його зі свого гаманця.

Окрім того, їх навіть не впустили всередину терміналу — їм заявили, що вони заважають проходу інших пасажирів.

Раніше ми розповідали, що Emirates втрачає близько 100 мільйонів доларів щодня через закриття неба над деякими країнами Близького Сходу, а також зупинення роботи готелів, торгових центрів і ресторанів, побудованих навколо аеропорту Дубай. Через незаплановане закриття аеропорт DXB щохвилини втрачає близько 1 мільйона доларів.

Також писали, чи варто скасовувати відпустку в Єгипті на тлі військової ескалації. Міністерство закордонних справ та у справах Співдружності (FCDO) не застерігає від поїздок до основних туристичних напрямків Єгипту — Каїру, Луксору, Асуану, Олександрії, Шарм-ель-Шейху і Хургади.

Проте мандрівникам рекомендується ознайомитися з інструкціями щодо "кризових ситуацій за кордоном", відслідковувати новини місцевих та міжнародних ЗМІ, а також дотримуватися інструкцій місцевих органів влади.

авіарейси скандал літак росіяни Дубай
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації