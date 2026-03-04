Emirates відмовила в посадці росіянам — деталі (відео)

Росіян не пустили в літак на Мальдівах. Фото: Emirates, скриншот. Фото: Новини.LIVE

Одна з найбільших у світі авіакомпаній Emirates відмовила росіянам в посадці на літак. Вони не змогли вилетіти рейсом зі столиці Мальдів Мале до Дубая (ОАЕ) через своє громадянство.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на росЗМІ.

На Мальдівах росіян не пустили в літак

На опублікованих кадрах росіянин скаржиться на те, на борт пускають лише підданих Об'єднаних Арабських Еміратів. Посадити 15 росіян у літак не захотіли навіть за умови, якщо в салоні будуть вільні місця.

Через відмову громадяни країни-агресорки вимушені були самостійно шукати житло та оплачувати його зі свого гаманця.

Окрім того, їх навіть не впустили всередину терміналу — їм заявили, що вони заважають проходу інших пасажирів.

Проте мандрівникам рекомендується ознайомитися з інструкціями щодо "кризових ситуацій за кордоном", відслідковувати новини місцевих та міжнародних ЗМІ, а також дотримуватися інструкцій місцевих органів влади.