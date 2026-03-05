Війна на Близькому Сході — як евакуюватися українцям з ОАЕ

Скасовані авіарейси через війну на Близькому Сході. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Безпекова ситуація на Близькому Сході залишається нестабільною. На жаль, багато українців також застрягло в Об'єднаних Арабських Еміратах — вони не можуть повернутися додому через десятки скасовних авіарейсів.

Про те, як евакуюватися з Дубая та інших міст, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на посольство України в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Маршрути із ОАЕ для українців

Зазначається, що за офіційною інформацією уряду ОАЕ, у координації з країнами регіону створено безпечні повітряні коридори, які наразі дозволяють здійснювати до 48 рейсів на годину з можливістю подальшого збільшення цього показника залежно від безпекової ситуації.

Мандрівникам рекомендують підтримувати зв’язок зі своїми авіакомпаніями та не прибувати до аеропортів без відповідного повідомлення від перевізника.

Окрім того, якщо вам треба терміново покинути ОАЕ, на власний розсуд та ризик ви можете скористатися такими наземним маршрутом через автомобільний сухопутний прикордонний перехід КПП "Аль-Гувайфат – Аль-Батха" (Об’єднані Арабські Емірати — Королівство Саудівська Аравія).

Туди можна дістатися трансфером чи таксі з м. Дубаї за 4-5 год. в дорозі (460 км). З Абу-Дабі маршрут коротший — 3-3.5 год. в дорозі (350 км).

Українці, які перетинають кордон з Королівством Саудівська Аравія через наземний кордон (КПП "Аль-Гувайфат – Аль-Батха") можуть оформити один з 2 типів віз:

eVisa (можливо оформити за 24-36 годин);

Visa on arrival (доступна для громадян України, оформлюється безпосередньо при перетині кордону).

До Європи, Великобританії, Турції, Єгипту, Ефіопії можна долетіти авіарейсами з аеропорту King Khalid International Airport (Riyadh) . Він розташований за 555 км від кордону з ОАЕ.

До Кіпра, Турції, Єгипту й Ефіопії можна дістатися через аеропорт King Fahd International Airport (Dammam) , розташований за 360 км від кордону з ОАЕ.

Раніше ми розповідали, що авіакомпанія Emirates частково відновила авіаперевезення.

Авіакомпанії ОАЕ Etihad Airways, flydubai та Air Arabia також повідомили пасажирам про часткове відновлення польотів після повного закриття повітряного простору над країною.

Також ми писали, що Emirates відмовила росіянам в посадці на рейс з Мале до Дубая (ОАЕ) через їх громадянство. Росіян навіть не хотіли садити в літак за умови, якщо в салоні з'являться вільні місця.

Окрім того, їх навіть не впустили всередину терміналу, адже вони заважали проходу інших пасажирів.