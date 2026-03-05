Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Евакуація з ОАЕ — якими маршрутами можуть виїхати українці

Евакуація з ОАЕ — якими маршрутами можуть виїхати українці

Ua ru
Дата публікації: 5 березня 2026 15:42
Війна на Близькому Сході — як евакуюватися українцям з ОАЕ
Скасовані авіарейси через війну на Близькому Сході. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Безпекова ситуація на Близькому Сході залишається нестабільною. На жаль, багато українців також застрягло в Об'єднаних Арабських Еміратах — вони не можуть повернутися додому через десятки скасовних авіарейсів.

Про те, як евакуюватися з Дубая та інших міст, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на посольство України в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Реклама
Читайте також:

Маршрути із ОАЕ для українців

Зазначається, що за офіційною інформацією уряду ОАЕ, у координації з країнами регіону створено безпечні повітряні коридори, які наразі дозволяють здійснювати до 48 рейсів на годину з можливістю подальшого збільшення цього показника залежно від безпекової ситуації. 

Мандрівникам рекомендують підтримувати зв’язок зі своїми авіакомпаніями та не прибувати до аеропортів без відповідного повідомлення від перевізника.

Окрім того, якщо вам треба терміново покинути ОАЕ, на власний розсуд та ризик ви можете скористатися такими наземним маршрутом через автомобільний сухопутний прикордонний перехід КПП "Аль-Гувайфат – Аль-Батха" (Об’єднані Арабські Емірати — Королівство Саудівська Аравія).

Туди можна дістатися трансфером чи таксі з м. Дубаї за 4-5 год. в дорозі (460 км). З Абу-Дабі маршрут коротший — 3-3.5 год. в дорозі (350 км).

Українці, які перетинають кордон з Королівством Саудівська Аравія через наземний кордон (КПП "Аль-Гувайфат – Аль-Батха") можуть оформити один з 2 типів віз:

  • eVisa (можливо оформити за 24-36 годин);
  • Visa on arrival (доступна для громадян України, оформлюється безпосередньо при перетині кордону).

До Європи, Великобританії, Турції, Єгипту, Ефіопії можна долетіти авіарейсами з аеропорту King Khalid International Airport (Riyadh) . Він розташований за 555 км від кордону з ОАЕ.

До Кіпра, Турції, Єгипту й Ефіопії можна дістатися через аеропорт King Fahd International Airport (Dammam) , розташований за 360 км від кордону з ОАЕ.

Раніше ми розповідали, що авіакомпанія Emirates частково відновила авіаперевезення.

Авіакомпанії ОАЕ Etihad Airways, flydubai та Air Arabia також повідомили пасажирам про часткове відновлення польотів після повного закриття повітряного простору над країною.

Також ми писали, що Emirates відмовила росіянам в посадці на рейс з Мале до Дубая (ОАЕ) через їх громадянство. Росіян навіть не хотіли садити в літак за умови, якщо в салоні з'являться вільні місця.

Окрім того, їх навіть не впустили всередину терміналу, адже вони заважали проходу інших пасажирів.

авіарейси війна евакуація подорож посольство
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації