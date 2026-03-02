Війна на Близькому Сході — чи небезпечно зараз відпочивати в Єгипті

Яка наразі безпекова ситуація в Єгипті. Фото: Piligrim, Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Конфлікт на Близькому Сході цими вихідними загострився, вибухи лунали в Єрусалимі в Ізраїлі, Дубаї та Абу-Дабі в ОАЕ, Досі в Катарі та Манамі в Бахрейні. Тисячі мандрівників застрягли в цих країнах, також невідомо, чи компенсують скасовану відпустку турагенства та авіакомпанії.

Про те, чи варто скасовувати поїздку до Єгипту повідомляє Новини.LIVE із посиланням на The Independent.

Безпекова ситуація в Єгипті

Міністерство закордонних справ та у справах Співдружності (FCDO) не застерігає від поїздок до основних туристичних напрямків Єгипту — Каїру, Луксору, Асуану, Олександрії, Шарм-ель-Шейху і Хургади.

Проте попередило, що існує підвищений ризик регіональної напруженості. Ескалація може призвести до перебоїв у логістиці та інших непередбачених наслідків".

Мандрівникам рекомендується ознайомитися з інструкціями щодо "кризових ситуацій за кордоном", які містять перелік необхідних речей на випадок ескалації конфлікту.

Тим, хто планує найближчим часом відвідати Єгипет варто відслідковувати новини місцевих та міжнародних ЗМІ, а також дотримуватися інструкцій місцевих органів влади.

FCDO також рекомендує триматися подалі від районів, де розташовані об'єкти безпеки або військові об'єкти:

міста Ель-Саллум;

північної частини провінції Південний Синай, за межами дороги Сент-Катрін-Нувейба, за винятком прибережних районів на заході та сході півострова;

провінції Ісмаїлія на схід від Суецького каналу;

району на захід від долини Нілу та дельти Нілу.

трикутника Халаїб;

трапеції Бір-Тавіл.

Також не варто планувати поїздки в межах 20 км від кордону між Єгиптом, Лівією та Північним Синаєм.

Чи скасовуються авіарейси в Єгипті

За даними FlightRadar, станом на ранок понеділка авіарейси з найбільших аеропортів Єгипту (Каїр, Шарм-ель-Шейх, Олександрія, Борг-ель-Араб, Хургада та Луксор) все ще виконуються.

Проте вильоти затримуються, а деякі рейси з Єгипту скасовуються.

Раніше ми писали, що авіакомпанія Emirates тимчасово призупинила всі польоти до та з Дубая. Компанія запропонувала пасажирам або перенести рейси на іншу дати, або отримати компенсацію. Незабаром після закриття неба один з іранських дронів влетів у міжнародний аеропорт Дубаю, на місці прильоту були люди, які чекали своїх рейсів.

Також ми писали, які країни закрили небо через війну на Близькому Сході. За даними Flightradar24, повітряний простір повністю пустий не лише над ОАЕ, а й над Іраном, Іраком, Ізраїлем, Сирією та Кувейтом.