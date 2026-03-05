Россиян выгоняют с круизного лайнера, застрявшего в Катаре

Российских туристов выгоняют из круиза в Катаре — детали
Туристов страны-агрессора попросили покинуть круизный лайнер, который застрял в Катаре из-за войны на Ближнем Востоке. На борту находятся более двухсот россиян, и оставаться на лайнере круизной компании Celestyal Cruises они могут только до 7 марта.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Profi.travel.
Проблемы российских туристов
Около 200 российских туристов могут вынуждены покинуть круизный лайнер Celestyal Journey, который с 28 февраля находится в столице Катара. Согласно расписанию, лайнер уже 2 марта должен был прибыть в Дубай, где программа заканчивалась. Понимания, что делать дальше и как вернуться домой, они не имеют.
К тому же, проживать в отелях в случае выселения с лайнера смогут только те туристы, кто имеет наличные. Как известно, из-за санкций российские банковские карты в Катаре не работают.
Россиян выгоняют с лайнера
Пассажирам уже объявили, что находиться на борту им разрешено до 8:00 субботы, 7 марта.
"Мы брошены на произвол судьбы. Рейсы отменены, аэропорт в Катаре закрыт, до Дубая не добраться", — жалуются российские туристы.
Катар имеет наземную границу с Саудовской Аравией, откуда вчера вылетел первый после приостановки полетов рейс в Россию (Джидда — Москва). Однако россиянам для посещения страны нужна виза. Ее можно оформить в аэропорту — но опять же только с карточкой иностранного банка.
Всего в странах Ближнего Востока застряли из-за войны около 50 тысяч россиян.
На Мальдивах россиян не пустили в самолет
Ранее одна из крупнейших в мире авиакомпаний Emirates отказала россиянам в посадке на самолет. Они не смогли вылететь рейсом из столицы Мальдив Мале в Дубай (ОАЭ) из-за своего гражданства.
На опубликованных кадрах россиянин жалуется на то, что на борт пускают только подданных Объединенных Арабских Эмиратов. Посадить 15 россиян в самолет не захотели даже при условии, если в салоне будут свободные места.
Из-за отказа граждане страны-агрессора вынуждены были самостоятельно искать жилье и оплачивать его из своего кошелька.
Кроме того, их даже не впустили внутрь терминала — им заявили, что они мешают проходу других пассажиров.
Ранее мы рассказывали, что Emirates теряет около 100 миллионов долларов ежедневно из-за закрытия неба над некоторыми странами Ближнего Востока, а также остановки работы отелей, торговых центров и ресторанов, построенных вокруг аэропорта Дубай. Из-за незапланированного закрытия аэропорт DXB ежеминутно теряет около 1 миллиона долларов.
Также писали, стоит ли отменять отпуск в Египте на фоне военной эскалации. Министерство иностранных дел и по делам Содружества (FCDO) не предостерегает от поездок в основные туристические направления Египта — Каир, Луксор, Асуан, Александрию, Шарм-эль-Шейх и Хургаду.
Читайте Новини.LIVE!