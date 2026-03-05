Видео
Российских туристов выгоняют из круиза в Катаре — детали

Ua ru
Дата публикации 5 марта 2026 20:22
Россиян выгоняют с круизного лайнера, застрявшего в Катаре
Россиян выселяют с лайнера в Катаре. Фото: Celestyal Cruises, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Туристов страны-агрессора попросили покинуть круизный лайнер, который застрял в Катаре из-за войны на Ближнем Востоке. На борту находятся более двухсот россиян, и оставаться на лайнере круизной компании Celestyal Cruises они могут только до 7 марта.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Profi.travel.

Читайте также:

Проблемы российских туристов

Около 200 российских туристов могут вынуждены покинуть круизный лайнер Celestyal Journey, который с 28 февраля находится в столице Катара. Согласно расписанию, лайнер уже 2 марта должен был прибыть в Дубай, где программа заканчивалась. Понимания, что делать дальше и как вернуться домой, они не имеют.

К тому же, проживать в отелях в случае выселения с лайнера смогут только те туристы, кто имеет наличные. Как известно, из-за санкций российские банковские карты в Катаре не работают.

Россиян выгоняют с лайнера

Пассажирам уже объявили, что находиться на борту им разрешено до 8:00 субботы, 7 марта.

"Мы брошены на произвол судьбы. Рейсы отменены, аэропорт в Катаре закрыт, до Дубая не добраться", — жалуются российские туристы.

Катар имеет наземную границу с Саудовской Аравией, откуда вчера вылетел первый после приостановки полетов рейс в Россию (Джидда — Москва). Однако россиянам для посещения страны нужна виза. Ее можно оформить в аэропорту — но опять же только с карточкой иностранного банка.

Всего в странах Ближнего Востока застряли из-за войны около 50 тысяч россиян.

На Мальдивах россиян не пустили в самолет

Ранее одна из крупнейших в мире авиакомпаний Emirates отказала россиянам в посадке на самолет. Они не смогли вылететь рейсом из столицы Мальдив Мале в Дубай (ОАЭ) из-за своего гражданства.

На опубликованных кадрах россиянин жалуется на то, что на борт пускают только подданных Объединенных Арабских Эмиратов. Посадить 15 россиян в самолет не захотели даже при условии, если в салоне будут свободные места.

Из-за отказа граждане страны-агрессора вынуждены были самостоятельно искать жилье и оплачивать его из своего кошелька.

Кроме того, их даже не впустили внутрь терминала — им заявили, что они мешают проходу других пассажиров.

Ранее мы рассказывали, что Emirates теряет около 100 миллионов долларов ежедневно из-за закрытия неба над некоторыми странами Ближнего Востока, а также остановки работы отелей, торговых центров и ресторанов, построенных вокруг аэропорта Дубай. Из-за незапланированного закрытия аэропорт DXB ежеминутно теряет около 1 миллиона долларов.

Также писали, стоит ли отменять отпуск в Египте на фоне военной эскалации. Министерство иностранных дел и по делам Содружества (FCDO) не предостерегает от поездок в основные туристические направления Египта — Каир, Луксор, Асуан, Александрию, Шарм-эль-Шейх и Хургаду.

Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
