Ділянку синьої гілки метро частково закриють: що буде з рухом поїздів

Люди підіймаються ескалатором у метро. Фото: Новини.LIVE

У Києві планують капітально ремонтувати тунелі між станціями "Почайна" та "Тараса Шевченка". Роботи можуть розтягнутися майже на два роки і зачепити рух поїздів. Йдеться про стару ділянку синьої гілки, де конструкції вже не витримують навантаження.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ТСН.

Що саме будуть ремонтувати

Перегінні тунелі, про які йдеться, збудовані понад 40 років тому, і зараз через вплив ґрунтових вод та вібрації виникла потреба у капітальному відновленні конструкцій.

На це хочуть витратити близько 2 млрд грн, але як їздити містом у цей час — питання відкрите. У столиці вже готують документи під цей проєкт.

Як зміниться рух у метро на час ремонту

План робіт стандартний, але довгий, причому частину робіт робитимуть зверху, через котлован. Це означає, що зачепить і поверхню, а не лише підземку.

Наразі розглядають два сценарії: ремонт без зупинки руху поїздів та варіант із коригуванням графіків у нічний час та вихідні дні на станціях "Тараса Шевченка" та "Почайна".

"Звісно, дуже добре, що ми починаємо це робити у Київському метрополітені. Але погано те, що немає альтернативи метрополітену на час виконання ремонтних робіт. Окрім того, станції метро слугують об’єктами подвійного призначення — виконують функцію укриття під час повітряних тривог. І це ще більше ускладнює процес виконання ремонтних робіт в умовах війни", — зазначає експерт із транспортного планування Дмитро Беспалов.

Головне питання навіть не в ремонті. А в тому, що метро на цій ділянці нічим нормально не замінити. Якщо будуть обмеження, то місто це відчує швидко, можливий транспортний колапс. Адже поки невідомо, наскільки наземний транспорт здатен продублювати метрополітен і чи є у міста для цього ресурс — автобуси та водії.

Скільки це триватиме і коштуватиме

Увесь комплекс робіт за проєктом триватиме до 23 місяців. Кошторис становить 1,84 млрд грн. Почати хочуть цього року, але це поки попередня інформація.

Але подібні ремонти у Києві часто затягуються. Тому ніхто не дає гарантій, що вкладуться у ці два роки.

