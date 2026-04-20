Участок синей ветки метро частично закроют: что будет с движением поездов

В Киеве планируют капитально ремонтировать тоннели между станциями "Почайна" и "Тараса Шевченко". Работы могут растянуться почти на два года и затронуть движение поездов. Речь идет о старом участке синей ветки, где конструкции уже не выдерживают нагрузки.

Что именно будут ремонтировать

Перегонные тоннели, о которых идет речь, построены более 40 лет назад, и сейчас из-за влияния грунтовых вод и вибрации возникла потребность в капитальном восстановлении конструкций.

На это хотят потратить около 2 млрд грн, но как ездить по городу в это время — вопрос открытый. В столице уже готовят документы под этот проект.

Как изменится движение в метро на время ремонта

План работ стандартный, но длинный, причем часть работ будут делать сверху, через котлован. Это означает, что затронут и поверхность, а не только подземку.

Сейчас рассматривают два сценария: ремонт без остановки движения поездов и вариант с корректировкой графиков в ночное время и выходные дни на станциях "Тараса Шевченко" и "Почайна".

"Конечно, очень хорошо, что мы начинаем это делать в Киевском метрополитене. Но плохо то, что нет альтернативы метрополитену на время выполнения ремонтных работ. Кроме того, станции метро служат объектами двойного назначения — выполняют функцию укрытия во время воздушных тревог. И это еще больше усложняет процесс выполнения ремонтных работ в условиях войны", — отмечает эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов.

Главный вопрос даже не в ремонте. А в том, что метро на этом участке ничем нормально не заменить. Если будут ограничения, то город это почувствует быстро, возможен транспортный коллапс. Ведь пока неизвестно, насколько наземный транспорт способен продублировать метрополитен и есть ли у города для этого ресурс — автобусы и водители.

Сколько это продлится и будет стоить

Весь комплекс работ по проекту продлится до 23 месяцев. Смета составляет 1,84 млрд грн. Начать хотят в этом году, но это пока предварительная информация.

Но подобные ремонты в Киеве часто затягиваются. Поэтому никто не дает гарантий, что вложатся в эти два года.

