Китай будує швидкісну підводну магістраль між містами

У Китаї будують високошвидкісну залізницю під річкою Янцзи. Цей тунель є складовим елементом шляху, що з'єднує великі міста Шанхай та Ченду. Очікується, що на цій ділянці потяги будуть рухатися зі швидкістю 350 км на годину.

Наразі проєкт претендує на статус одного з наймасштабніших у галузі, повідомляє Новини.LIVE з посиланям на People's Daily Online.

Рекордний тунель

Прохідницький комплекс Linghang завершив ділянку підводного тунелю довжиною 11,18 км. Роботи тривали майже два роки, їх виконували під південною частиною русла ріки. Такий результат називають рекордним для подібних проєктів, хоча остаточні параметри всієї споруди ще більші.

Загальна довжина підводного тунелю Чунмін-Тайцан сягне 14,25 км. Його вже зараховують до найбільших об’єктів цього типу в Азії. Потяги тут мають рухатися зі швидкістю до 350 км/год.

Масштаби та складність проєкту

Інвестиції оцінюють приблизно у 500 млрд юанів, і ця сума значна навіть для китайських інфраструктурних програм швидкісних залізниць.

Роботи ведуться на глибині до 89 метрів. Інженери враховують тиск води та складні ґрунти, бо навіть мінімальні відхилення можуть створити ризики для руху.

У China Railway Group вважають, що проєкт матиме не лише інженерне значення. Йдеться і про економіку — оцінка доданої вартості сягає 1,5 трлн юанів. До того ж, нова магістраль вплине на розвиток понад 20 міст уздовж маршруту. Це стосується як логістики, так і регіонального бізнесу.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Румунії буде побудовано майже 800 км високошвидкісної залізниці зі швидкістю потягів до 250 км/год. Маршрут пролягатиме через усю країну, від Чорного моря до кордону з Угорщиною.

Ще Новини.LIVE писали, що у Молдові розпочали оновлення всієї залізничної системи. У найближчий час буде збудована нова лінія європейської швидкісної колії. Мова про напрямок Унгени–Кишинів, де хочуть запустити поїзди зі швидкістю до 140 км/год.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у Британії розпочали випробування квантової навігаційної системи для поїздів на активній залізничній магістралі. Система визначає розташування потягів без залучення супутників, опираючись на надточні сенсори. У світі це перший випадок, коли квантову навігацію перевіряють на повноцінній залізничній лінії.