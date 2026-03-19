Румунія побудує швидкісну залізницю на 800 км: до 250 км/год

Потяг румунської залізниці. Фото: Esp

Румунія готується запустити масштабний проєкт. Найближчим часом в країні буде побудовано майже 800 км високошвидкісної залізниці. Маршрут пролягатиме через усю країну — від Чорного моря до кордону з Угорщиною.

Загальна вартість проєкту складає майже 15 млрд євро, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ЦТС.

Як будуватимуть швидкісні ділянки для залізниці

При цьому йдеться не про суцільну нову магістраль, тому що частину існуючих колій просто модернізують. Там, де це можливо, швидкість піднімуть до 160–200 км/год, а ось нові відрізки одразу проєктують під 250 км/год і двоколійний рух.

Лінія фактично перетне країну. Від порту на Чорному морі Констанци на Бухарест, потім через Брашов, Сігішоару, Тиргу-Муреш, Клуж-Напоку, Залеу й до Ораді — і вже звідти вихід на угорський кордон.

Такий маршрут дозволить не просто зв’язати міста швидкісним сполученням всередині Румнунії, а й інтегруватися в європейську мережу TEN-T, де вже планують швидкісні лінії в сусідніх країнах.

Вартість проєкту

Середні інвестиційні витрати оцінюються приблизно в 19 млн євро за кілометр, а всього доведеться витратити 14,93 млрд євро за 781,9 км.

Вартість проєкту висока ще й тому, що на маршруті є складні ділянки через рельєф місцевості. Наприклад, відрізок Кимпіна — Предял — Брашов проходить через високі гори, і там планують комбіновані рішення, мости чи тунелі.

Етапи будівництва швидкісної залізниці в Румунії

Будівництво розіб’ють на кілька етапів. Першим етапом стане ділянка Бухарест—Кимпіна (нова лінія на 250 км/год), і можливо ділянка до Брашова, яку будуть модернізовувати. Роботи планують розпочати вже цього року.

Другий етап прогнозується на слідуючі роки по маршруту Брашов — Клуж-Напока через Тиргу Муреш, тут вже будуватимуть повністю нову швидкісну інфраструктуру.

Третій етап робіт — Клуж-Напока — Орадя, також нова лінія, а четвертий — повернення до узбережжя: модернізація існуючої лінії Бухарест–Фетешті та нова швидкісна ділянка до Констанци.

Часті запитання

Як дістатися Румунії з України?

Дістатися до Румунії з України можна автомобілем, автобусом, потягом (через залізничні пункти) або поромом. Пункти пропуску розташовані у Чернівецькій та Закарпатській та Одеській областях.

З них 5 залізничних, 7 автомобільно-пішохідних та один паромний через річку Дунай в Одеській області.

Що потрібно для в'їзду в Румунію на автомобілі?

Для поїздки в Румунію на власному авто обов'язково потрібна міжнародна страховка "Зелена карта", яка діє в ЄС. Її можна оформити онлайн. Штраф за відсутність страхування — понад 50 000 грн та затримання авто.

Також з 2025 року для в'їзду в Румунію на авто з України обов'язковим є сертифікат технічного огляду (техогляд), що підтверджує справність транспортного засобу. Без цього документа прикордонники мають право відмовити у в'їзді, навіть якщо інші документи в порядку.