Китай строит скоростную подводную магистраль между городами

В Китае строят высокоскоростную железную дорогу под рекой Янцзы. Этот тоннель является частью пути, соединяющего крупные города Шанхай и Чэнду. Ожидается, что на этом участке поезда будут двигаться со скоростью 350 км в час.

Сейчас проект претендует на статус одного из самых масштабных в отрасли, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на People's Daily Online.

Рекордный туннель

Проходческий комплекс Linghang завершил участок подводного тоннеля длиной 11,18 км. Работы продолжались почти два года, их выполняли под южной частью русла реки. Такой результат называют рекордным для подобных проектов, хотя окончательные параметры всего сооружения еще больше.

Общая длина подводного тоннеля Чунмин-Тайцан достигнет 14,25 км. Его уже относят к крупнейшим объектам этого типа в Азии. Поезда здесь должны двигаться со скоростью до 350 км/ч.

Масштабы и сложность проекта

Инвестиции оцениваются примерно в 500 млрд юаней, и эта сумма велика даже для китайских инфраструктурных программ скоростных железных дорог.

Работы ведутся на глубине до 89 метров. Инженеры учитывают давление воды и сложные почвы, потому что даже минимальные отклонения могут создать риски для движения.

В China Railway Group считают, что проект будет иметь не только инженерное значение. Речь идет и об экономике — оценка добавочной стоимости достигает 1,5 трлн юаней. К тому же, новая магистраль повлияет на развитие более 20 городов вдоль маршрута. Это касается как логистики, так и регионального бизнеса.

