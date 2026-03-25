Британська залізниця першою у світі випробовує квантову навігаційну систему

Випробування квантової навігаційної системи у Британії.

У Британії запустили випробування квантової навігаційної системи для поїздів прямо на діючій магістралі. Технологія дозволяє визначати місцезнаходження складу без супутників, використовуючи надточні сенсори. Це перший тест у світі квантової навігації на повноцінній залізничній лінії.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Networkrail.

Як працює квантова навігація

Сенс цієї системаи в тому, що вона не прив’язана до GPS, а орієнтується сама, використовуючи квантову інерційну навігацію. Тобто датчики фіксують навіть мінімальні рухи поїзда: зміщення вперед, повороти, нахили.

Наразі це виглядає як альтернатива класичним системам, а в майбутньому може їх повність замінити. Особливо це зручно там, де супутниковий сигнал слабкий або його взагалі немає — глибокі тунелі чи щільно забудовані райони.

Де тестують квантову систему навігації

Обладнання встановили на електропоїзд оператора Govia Thameslink Railway. Пробні заїзди відбулись у березні 2026 року між Лондоном і Велвін-Гарден-Сіті на півночі країни.

Читайте також:

Система має назву RQINS. Її виробниками є цілий консорціум, головну роль в якому у компанії MoniRail. Допомогають проєкту й науковці: Імперський коледж Лондона, Університет Сассекса, Національна фізична лабораторія та інші.

Хто фінансує проєкт

Гроші на проєкт дають державні структури Британії. Зокрема, британська агенція з інновацій Innovate UK та Міністерство науки, інновацій та технологій.

Торік система була попередньо випробувана на транспортній мережі Лондона за участю столичної транспортної адміністрації та Міністерства оборони Великобританії.

