Іспанія оновлює парк швидкісних поїздів до 350 км/год

Поїзди Renfe на залізничній станції. Фото: Новини.LIVE

Іспанський оператор Renfe розпочинає наймасштабнішу в своїй історії закупівлю швидкісних потягів. Компанія має намір отримати кілька десятків складів, які розвивають швидкість до 350 км/год, і готова витратити на них мільярди євро. Поява нових поїздів пов'язана з виведенням з експлуатації застарілих одиниць і з будівництвом додаткових високошвидкісних ліній.

Офіційно оголошено тендер на 30 поїздів із правом замовити ще 10, інформує Новини.LIVE, посилаючись на Railway.supply.

Вартість контракту на закупівлю поїздів

Ціна базового контракту складає приблизно 1,37 млрд євро, але якщо активують додаткову закупівлю, загальна сума доходить до 1,78 млрд. Для самої компанії це найбільша історія з поїздами, раніше таких обсягів не було.

Передбачені одразу дві системи сигналізації: іспанська ASFA і європейська ETCS. Швидкість заявлена до 350 км/год, хоча очевидно, що не на кожній ділянці її реально використовуватимуть.

У кожному поїзді буде не менше 450 місць та два класи. Обов’язково закладають доступність для людей з обмеженою мобільністю, місця під велосипеди і великі валізи, буфет теж має бути.

Як обиратимуть нові поїзди та коли їх чекати

Важлива не тільки ціна. Дивитимуться на обслуговування, надійність, строки постачання. Перші п’ять поїздів хочуть отримати приблизно через 40 місяців після контракту, решта розтягнеться до 78 місяців

Основна причина закупівлі — списання старих поїздів серії 100, їх ресурс закінчується до 2032 року. Паралельно нові потяги планують ставити і на маршрути середньої дальності, де зараз ходять Avant зі швидкістю до 250 км/год.

Крім того, будують нові залізничні лінії. Наприклад, Basque Y — вона має зв’язати Більбао, Віторію-Гастейс і Сан-Себастьян, далі продовження до Памплони. Під такі проєкти і закладають ці поїзди, щоб потім не повертатися до цього питання.

