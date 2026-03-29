Іспанія оновлює парк швидкісних поїздів до 350 км/год

Іспанія оновлює парк швидкісних поїздів до 350 км/год

Дата публікації: 29 березня 2026 14:10
Іспанія оновлює парк швидкісних поїздів до 350 км/год
Поїзди Renfe на залізничній станції. Фото: Новини.LIVE

Іспанський оператор Renfe розпочинає наймасштабнішу в своїй історії закупівлю швидкісних потягів. Компанія має намір отримати кілька десятків складів, які розвивають швидкість до 350 км/год, і готова витратити на них мільярди євро. Поява нових поїздів пов'язана з виведенням з експлуатації застарілих одиниць і з будівництвом додаткових високошвидкісних ліній.

Офіційно оголошено тендер на 30 поїздів із правом замовити ще 10, інформує Новини.LIVE, посилаючись на Railway.supply.

Вартість контракту на закупівлю поїздів

Ціна базового контракту складає приблизно 1,37 млрд євро, але якщо активують додаткову закупівлю, загальна сума доходить до 1,78 млрд. Для самої компанії це найбільша історія з поїздами, раніше таких обсягів не було.

Передбачені одразу дві системи сигналізації: іспанська ASFA і європейська ETCS. Швидкість заявлена до 350 км/год, хоча очевидно, що не на кожній ділянці її реально використовуватимуть.

У кожному поїзді буде не менше 450 місць та два класи. Обов’язково закладають доступність для людей з обмеженою мобільністю, місця під велосипеди і великі валізи, буфет теж має бути.  

Як обиратимуть нові поїзди та коли їх чекати

Важлива не тільки ціна. Дивитимуться на обслуговування, надійність, строки постачання. Перші п’ять поїздів хочуть отримати приблизно через 40 місяців після контракту, решта розтягнеться до 78 місяців

Основна причина закупівлі — списання старих поїздів серії 100, їх ресурс закінчується до 2032 року. Паралельно нові потяги планують ставити і на маршрути середньої дальності, де зараз ходять Avant зі швидкістю до 250 км/год.

Крім того, будують нові залізничні лінії. Наприклад, Basque Y — вона має зв’язати Більбао, Віторію-Гастейс і Сан-Себастьян, далі продовження до Памплони. Під такі проєкти і закладають ці поїзди, щоб потім не повертатися до цього питання.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE розповідали, що між Швецію з Норвегією залізничний перевізник Snälltåget запустить новий потяг. Маршрут пролягатиме вздовж західного узбережжя Швеції та зупинятиметься у 7 містах. Ціни на квитки стартують від 14 євро.

Також Новини.LIVE повідомляли, що завдяки проїзному квитку Deutschland-Ticket за 63 євро туристи можуть мандрувати не лише Німеччиною.

Справа в тому, що він поширюється на регіональні потяги, шлях яких іноді виходить за межі країни. Сплативши певну суму раз на місяць, ви маєте можливість без переплат відвідати Австрію, Нідерланди та інші європейські країни.

Також Новини.LIVE показували, який вигляд матимуть оновлені поїзди Talgo залізничного перевізника Leo Express, які вже у першій половині 2026 року почнуть курсувати Чехією та Словаччиною.

Головна особливість цих поїздів — в їх швидкості до 200 км/год, що суттєво скоротить час у дорозі між містами.

Олександр Шорохов - Редактор
Олександр Шорохов
