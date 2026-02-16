Молдова реформує залізницю і запускає поїзди до 140 км/год

Потяг Calea Ferată din Moldova. Фото: Railway.md

Молдова анонсувала оновлення всієї залізничної системи і будівництво нової лінії європейської колії. Мова про напрямок Унгени–Кишинів, де хочуть запустити поїзди зі швидкістю до 140 км/год.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Nokta.

Швидкісна лінія до Кишинева

За словами міністра інфраструктури Володимира Болі, у 2026 році планують завершити техніко-економічне обґрунтування нової гілки від Унген до Кишинева — з виходом до території поблизу міжнародного аеропорту.

Фактично йдеться про будівництво лінії з нуля з європейською шириною колії, повною електрифікацією та новою інфраструктурою.

На першому етапі мають електрифікувати близько 25 км колії. Проєкт роблять у співпраці з Румунією: там паралельно будують лінію Ясси–Унгени європейського стандарту. У підсумку це має дати пряміший і технічно сумісний вихід до залізничної мережі ЄС.

Залізнична реформа Молдови

Паралельно уряд запускає реформу національної компанії Calea Ferată din Moldova. Інфраструктура — колії, станції, земля — залишиться у власності держави під управлінням CFM, а перевезення виділять в окреме державне акціонерне товариство Pasageri și Marfă.

Активи нової структури оцінюють приблизно у 1,5 млрд леїв. Фінансова ситуація у CFM останніми роками була нестабільною. Якщо у 2022 році компанія ще показувала прибуток, то у 2024-2025 рр вже отримала значний збиток, а борги продовжили зростати.

Що ще потрібно знати українцям

У Кишиневі поставили за мету інтеграцію до європейської залізничної системи. Нова лінія має скоротити час у дорозі до столиць ЄС і змінити роль країни в регіональних перевезеннях.

Водночас, державний перевізник "Укрзалізниця" також планує суттєво розширити денне швидкісне сполучення. З 2026 до 2030 р. частка таких перевезень має зрости з нинішніх 12–15% до 40%.

Зазначається, що цей крок допоможе зменшити дефіцит квитків, який особливо відчутний у літній період. А для реалізації цього плану потрібно зосередитися на підвищенні ефективності використання рухомого складу та закупівлі по 100 нових вагонів щороку у 2026–2028 роках.

Раніше ми розповідали, як дістатися із аеропорту Кишинева до України автобусами. Біля аеропорту є станція, з якої можна легко дістатися багатьох міст України — Києва, Одеси, Кривого Рогу, Умані, Житомира, Львова та інших.

Також ми писали, що Україна й Молдова погодили відкриття ще одного автомобільного пункту пропуску на спільній ділянці кордону. Він буде цілодобовим та пропускатиме пасажирські машини й вантажівки.