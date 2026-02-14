Найдовший авіарейс у світі — яка комапнія організовує та куди літає

Літак Singapore Airlines. Фото: Pexels

Найдовший у світі авіарейс у світі з'єднує Америку з Азією. Мова йде про маршрут авіакомпанії Singapore Airlines з аеропорту імені Джона Кеннеді в Нью-Йорку до аеропорту Чангі в Сінгапурі, пасажири якого проводять у повітрі 19 годин.

Чим унікальний рейс з Нью-Йорку до Чангі

Маршрут довжиною 15350 кілометрів обслуговується новітнім літаком Airbus A350-900ULR авіакомпанії Singapore Airlines, який може перебувати в повітрі понад 20 годин.

Він здатен витримувати такі навантаження завдяки модифікованій паливній системі, яка збільшує загальну місткість паливних баків до 24 000 літрів.

Вартість квитків на авіарейс з Нью-Йорку до Чангі

Проте квитки "влетять у копійочку" пасажирам — вартість зазвичай сягає п'ятизначних сум. Singapore Airlines пропонує 67 місць у бізнес-класі та 94 місця у преміум-економ-класі.

У преміум-економ-класі пасажири можуть насолоджуватися додатковим простором для ніг, регульованим підголівником, навушниками з функцією шумозаглушення та безкоштовним Wi-Fi.

Пасажири бізнес-класу насолоджуються максимальною приватністю — їхні крісла трансформуються в повністю плоскі ліжка для спокійного сну під час подорожі.

У літаку підвищені стелі, більш просторі вікна та спеціально розроблене освітлення, призначене для мінімізації джетлагу. Окрім того, його інноваційний карбоновий композитний корпус забезпечує поліпшену якість повітря в салоні.

