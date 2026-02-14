Найдовший авіарейс у світі — яка комапнія організовує та куди літає

З'єднує континенти — куди літає найдовший авіарейс світу
Найдовший у світі авіарейс у світі з'єднує Америку з Азією. Мова йде про маршрут авіакомпанії Singapore Airlines з аеропорту імені Джона Кеннеді в Нью-Йорку до аеропорту Чангі в Сінгапурі, пасажири якого проводять у повітрі 19 годин.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Daily Express.
Чим унікальний рейс з Нью-Йорку до Чангі
Маршрут довжиною 15350 кілометрів обслуговується новітнім літаком Airbus A350-900ULR авіакомпанії Singapore Airlines, який може перебувати в повітрі понад 20 годин.
Він здатен витримувати такі навантаження завдяки модифікованій паливній системі, яка збільшує загальну місткість паливних баків до 24 000 літрів.
Вартість квитків на авіарейс з Нью-Йорку до Чангі
Проте квитки "влетять у копійочку" пасажирам — вартість зазвичай сягає п'ятизначних сум. Singapore Airlines пропонує 67 місць у бізнес-класі та 94 місця у преміум-економ-класі.
У преміум-економ-класі пасажири можуть насолоджуватися додатковим простором для ніг, регульованим підголівником, навушниками з функцією шумозаглушення та безкоштовним Wi-Fi.
Пасажири бізнес-класу насолоджуються максимальною приватністю — їхні крісла трансформуються в повністю плоскі ліжка для спокійного сну під час подорожі.
У літаку підвищені стелі, більш просторі вікна та спеціально розроблене освітлення, призначене для мінімізації джетлагу. Окрім того, його інноваційний карбоновий композитний корпус забезпечує поліпшену якість повітря в салоні.
Раніше ми розповідали, що пасажирський Airbus A350 авіакомпанії British Airways під час трансатлантичного рейса до Лондона втратив колесо основної стійки шасі. На щастя, літак зміг безпечно сісти у лондонському аеропорту Хітроу.
Також ми писали, чому пасажири можуть втратити свої квитки. В зоні ризику мандрівники, які прибувають в аеропорт "впритул" до часу відправлення рейсу.
Читайте Новини.LIVE!