Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт З'єднує континенти — куди літає найдовший авіарейс світу

З'єднує континенти — куди літає найдовший авіарейс світу

Ua ru
Дата публікації: 14 лютого 2026 21:55
Найдовший авіарейс у світі — яка комапнія організовує та куди літає
Літак Singapore Airlines. Фото: Pexels

Найдовший у світі авіарейс у світі з'єднує Америку з Азією. Мова йде про маршрут авіакомпанії Singapore Airlines з аеропорту імені Джона Кеннеді в Нью-Йорку до аеропорту Чангі в Сінгапурі, пасажири якого проводять у повітрі 19 годин.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Daily Express.

Реклама
Читайте також:

Чим унікальний рейс з Нью-Йорку до Чангі

Маршрут довжиною 15350 кілометрів обслуговується новітнім літаком Airbus A350-900ULR авіакомпанії Singapore Airlines, який може перебувати в повітрі понад 20 годин.

Він здатен витримувати такі навантаження завдяки модифікованій паливній системі, яка збільшує загальну місткість паливних баків до 24 000 літрів.

Вартість квитків на авіарейс з Нью-Йорку до Чангі

Проте квитки "влетять у копійочку" пасажирам — вартість зазвичай сягає п'ятизначних сум. Singapore Airlines пропонує 67 місць у бізнес-класі та 94 місця у преміум-економ-класі.

У преміум-економ-класі пасажири можуть насолоджуватися додатковим простором для ніг, регульованим підголівником, навушниками з функцією шумозаглушення та безкоштовним Wi-Fi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пасажири бізнес-класу насолоджуються максимальною приватністю — їхні крісла трансформуються в повністю плоскі ліжка для спокійного сну під час подорожі. 

У літаку підвищені стелі, більш просторі вікна та спеціально розроблене освітлення, призначене для мінімізації джетлагу. Окрім того, його інноваційний карбоновий композитний корпус забезпечує поліпшену якість повітря в салоні.

Раніше ми розповідали, що пасажирський Airbus A350 авіакомпанії British Airways під час трансатлантичного рейса до Лондона втратив колесо основної стійки шасі. На щастя, літак зміг безпечно сісти у лондонському аеропорту Хітроу.

Також ми писали, чому пасажири можуть втратити свої квитки. В зоні ризику мандрівники, які прибувають в аеропорт "впритул" до часу відправлення рейсу.

США авіарейси подорож Сінгапур літаки
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації