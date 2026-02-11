Iberia ввела нові штрафи для пасажирів — за що доведеться платити

Літак Iberia. Фото: iberia.com

Іспанська авіакомпанія Iberia буде застосовувати жорсткі заходи щодо пасажирів, які подорожують з багажем нестандартної форми. Порушників каратимуть космічними штрафами.

Нові правила Iberia

В авіакомпанії повідомили, що обмеження стосуватимуться будь-яких громіздких або нестандартної форми предметів, в тому числі і валіз.

Додаткова плата за реєстрацію багажу стягується з пасажирів із 28 січня.

"Багаж нестандартної форми визначається як будь-який предмет, розміри якого можуть заважати роботі автоматизованих систем аеропорту (наприклад: м'які сумки, пластикові пакети, круглі або овальні сумки або нежорстка упаковка)", — йдеться в правилах авіакомпанії.

Параметри багажу перевірятимуть на спеціальній стійці реєстрації багажу.

В компанії попередили, що за порушення нових вимог передбачається кругленький штраф від 60 (приблизно 3000 гривень) до 145 євро (приблизно 7500 гривень).

Пасажирам можуть навіть відмовити у перевезенні багажу, якщо він не відповідає "експлуатаційним або безпековим вимогам".

