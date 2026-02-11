Відео
Головна Транспорт Одна з авіакомпанії Європи почала стягувати космічні штрафи за валізи

Одна з авіакомпанії Європи почала стягувати космічні штрафи за валізи

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 15:23
Iberia ввела нові штрафи для пасажирів — за що доведеться платити
Літак Iberia. Фото: iberia.com

Іспанська авіакомпанія Iberia буде застосовувати жорсткі заходи щодо пасажирів, які подорожують з багажем нестандартної форми. Порушників каратимуть космічними штрафами.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на портал The Sun.

Читайте також:

Нові правила Iberia

В авіакомпанії повідомили, що обмеження стосуватимуться будь-яких громіздких або нестандартної форми предметів, в тому числі і валіз.

Додаткова плата за реєстрацію багажу стягується з пасажирів із 28 січня.

"Багаж нестандартної форми визначається як будь-який предмет, розміри якого можуть заважати роботі автоматизованих систем аеропорту (наприклад: м'які сумки, пластикові пакети, круглі або овальні сумки або нежорстка упаковка)", — йдеться в правилах авіакомпанії.

Параметри багажу перевірятимуть на спеціальній стійці реєстрації багажу.

В компанії попередили, що за порушення нових вимог передбачається кругленький штраф від 60 (приблизно 3000 гривень) до 145 євро (приблизно 7500 гривень).

Пасажирам можуть навіть відмовити у перевезенні багажу, якщо він не відповідає "експлуатаційним або безпековим вимогам".

Що ще варто знати українцям

Мандрівники під час зборів у відпустку часто упускають головне — перевірити документи, зокрема, й закордонний паспорт.

Документ має бути чинним ще 60 днів по завершенні візи, електронної візи, безвізу чи посвідки на проживання.

Якщо віза (чи безвіз) дозволяє подорожувати 90 днів, паспорт має діяти 150 днів від дати в’їзду.

Раніше ми розповідали, які авіакомпанії пропонують в меню млинці з ікрою та інші вишуканні ресторанні страви.

Також писали, що пасажири однієї з найбільших у світі бюджетних авіакомпаній змушені платити за два місця. Це стосується лише мандрівників із зайвою вагою.

авіарейси правила подорож штраф літаки
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
