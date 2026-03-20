Проводники УЗ могут заработать втрое больше благодаря отзывам пассажиров
В Укрзализныце ответили на вопрос пассажиров о ситуации с "чаевыми" для проводников в поездах. В компании подчеркнули, что "чаевые" лежит вне компетенции правил УЗ и законодательства. Но для тех, кто хочет официально отблагодарить работников железной дороги, есть другой способ.
Как сообщает Новини.LIVE, соответствующее сообщение было опубликовано в соцсети Threads.
Почему проводники просят поставить оценку
Пассажирка рейса поинтересовалась у УЗ, почему проводница несколько раз за рейс просила всех поставить ее работе оценку в приложении.
"Просила не грубо, но очень настойчиво. И я поймала себя на мысли — когда оценка стала частью каждого взаимодействия? Как будто без этого работа "не засчитывается". И вот вопрос это о качестве сервиса или о зависимости от цифр? И насколько это комфортно тем, кто предоставляет услуги?", — спросила она.
Ответ УЗ
На это сообщение отреагировали в Укрзализныце. По словам представителя УЗ, многие пассажиры просят компанию сделать ссылку на "чаевые" проводникам, чтобы отблагодарить их за работу.
"Законодательно пока нам это сделать трудно. Но мы вышли выход из ситуации и внедрили систему для проводников "Сила сервиса". Оценки и отзывы непосредственно влияют на размер денежных поощрений для проводников, лучшие из них могут получить премию до трех должностных окладов!", — разъяснил он ситуацию.
Таким образом отзывы и оценки в приложении — это реальная благодарность, которую проводники почувствуют в своем кошельке, отметил представитель УЗ.
Какие зарплаты предлагают работникам Укрзализныци
В АО "Украинская железная дорога" сообщили, что среднемесячная заработная плата (консолидированная) работников за 2025 год составляла 21 868 грн, за январь 2026 года — 22 203 грн.
Там добавили, что на период действия правового режима военного положения ежемесячно выплачивается
дополнительное поощрение (премирование) работникам, выполняющим работу условиях угрозы для их жизни и здоровья.
Последнее общее повышение часовых тарифных ставок и схем должностных окладов было осуществлено в апреле 2024 года.
Что еще интересно знать путешествующим
Ранее в Укрзализныце ответили на вопрос пассажиров о возможности брать кипяток у проводников бесплатно.
Одна из пассажирок поинтересовалась, можно ли в поезде брать горячую воду у проводника бесплатно, добавив, что ей всегда было стыдно это спрашивать.
Представитель УЗ подтвердил, что пассажиры могут бесплатно брать горячую воду.
В комментариях к этому сообщению пользователи соцсетей также поделились своим опытом, рассказав, что они тоже часто пользуются этой услугой в дороге.
Ранее мы писали, что далеко не всегда у наших родных и друзей есть возможность встретить нас на вокзале с поезда. В таких случаях спасает вокзальный помощник Укрзализныци, который сможет помочь с чемоданами и сумками.
Также мы писали о новых ценах на билеты УЗ и правилах возврата. Министерство развития громад и территорий совместно с Укрзализныцей подготовили новые правила и тарифы на пассажирские перевозки.
