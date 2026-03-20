Проводники УЗ могут заработать втрое больше благодаря отзывам пассажиров

Пассажиры смогут официально поощрять проводников. Фото: УЗ

В Укрзализныце ответили на вопрос пассажиров о ситуации с "чаевыми" для проводников в поездах. В компании подчеркнули, что "чаевые" лежит вне компетенции правил УЗ и законодательства. Но для тех, кто хочет официально отблагодарить работников железной дороги, есть другой способ.

Как сообщает Новини.LIVE, соответствующее сообщение было опубликовано в соцсети Threads.

Почему проводники просят поставить оценку

Пассажирка рейса поинтересовалась у УЗ, почему проводница несколько раз за рейс просила всех поставить ее работе оценку в приложении.

"Просила не грубо, но очень настойчиво. И я поймала себя на мысли — когда оценка стала частью каждого взаимодействия? Как будто без этого работа "не засчитывается". И вот вопрос это о качестве сервиса или о зависимости от цифр? И насколько это комфортно тем, кто предоставляет услуги?", — спросила она.

Ответ УЗ

На это сообщение отреагировали в Укрзализныце. По словам представителя УЗ, многие пассажиры просят компанию сделать ссылку на "чаевые" проводникам, чтобы отблагодарить их за работу.

"Законодательно пока нам это сделать трудно. Но мы вышли выход из ситуации и внедрили систему для проводников "Сила сервиса". Оценки и отзывы непосредственно влияют на размер денежных поощрений для проводников, лучшие из них могут получить премию до трех должностных окладов!", — разъяснил он ситуацию.

Таким образом отзывы и оценки в приложении — это реальная благодарность, которую проводники почувствуют в своем кошельке, отметил представитель УЗ.

Вопрос об отзывах для проводников. Фото: скриншот Threads

Какие зарплаты предлагают работникам Укрзализныци

В АО "Украинская железная дорога" сообщили, что среднемесячная заработная плата (консолидированная) работников за 2025 год составляла 21 868 грн, за январь 2026 года — 22 203 грн.

Там добавили, что на период действия правового режима военного положения ежемесячно выплачивается

дополнительное поощрение (премирование) работникам, выполняющим работу условиях угрозы для их жизни и здоровья.

Последнее общее повышение часовых тарифных ставок и схем должностных окладов было осуществлено в апреле 2024 года.

