Україна
Кип’яток у поїзді для пасажирів — УЗ дала чітке роз’яснення

Ua ru
Дата публікації: 1 березня 2026 20:58
Укрзалізниця пояснила — чи можна безкоштовно брати гарячу воду
Безкоштовний окріп у вагоні. Фото: УЗ. Колаж: Новини.LIVE

В Укрзалізниці відповили на питання пасажирів про можливість брати кип'яток у провідників безкоштовно. Таким чином, була поставлена крапка у питанні, що цікавило багатьох пасажирів.  —

Як, повідомляє Новини.LIVE, відповідний допис був опублікований в соцмережі Threads.

Питання про гарячу воду

Одна з пасажирок поцікавилась, чи можна в потязі брати гарячу воду у провідника безкоштовно, додавши, що їй завжди було соромно це питати.

Відповідь представника УЗ була лаконічною. Він підтвердив, що пасажири можуть безкоштовно брати гарячу воду.

У коментарях до цього допису користувачі соцмереж також поділилися своїм досвідом, розповівши, що вони теж часто користуються цією послугою в дорозі.

Що ще цікаво знати про подорожі з УЗ

В УЗ також розповіли, хто має право залишати свої сумки та валізи у багажному відділенні під нижнім сидінням.

Як з'ясувалось, місце для зберігання речей під нижньою полицею належить тільки пасажиру, який придбав квиток на це місце. Таким чином, пасажири з верхніх полиць не мають права без попередньої згоди пасажира знизу займати простір під чужою нижньою полицею.

Користувачі мережі були обурені такою відповіддю, адже на думку багатьох — це несправедливий підхід.

Раніше ми розповідали, чи не планують в Укразлізниці найближчим часом зробити позначки хто їде в купе — чоловік, жінка, дитина чи люди з тваринами. Така можливість в рази б спрощувало вибір місця в купе і точно зменшувало тривожність під час очікування своїх попутчиків.

Також ми писали,  що далеко не завжди у наших рідних та друзів є можливість зустріти нас на вокзалі із потягу. В таких випадках рятує вокзальний помічник Укрзалізниці, який зможе допомогти із валізами та сумками.

Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
