Найнебезпечніший аеропорт Європи — де розташований і чим лякає

Аеропорт Інсбрука в Австрії вважається одним із найскладніших. Фото: Pexels, Nur. Колаж: Новини.LIVE

Аеропорт Інсбрука в Австрії вважають одним із найскладніших і найнебезпечніших у Європі. Він розташований в Альпах, у вузькій долині, майже з усіх боків оточеною високими горами.

Кожні зліт та посадка в цьому аеропорту потребує додаткової підготовки пілотів і спеціальних правил, пише Новини.LIVE з посиланням на Grupooneair.

Реклама

Читайте також:

Політ між скелями

Повітряні судна знижуються до аеропорту між скелястими стінами. Незначний відхил від заданої траєкторії одразу зменшує відстань до гір до мінімально допустимої межі.

До того ж, вітер у вузькій долині змінює напрямок без вираженої закономірності. Гірські потоки повітря генерують локальну турбулентність, тому рейси часто затримують або відправляють до запасних аеродромів.

Щороку через погодні чинники тут скасовують або перенаправляють десятки рейсів.

Аеропорт категорії C

Світові авіаперевізники зараховують інсбруцький аеропорт до категорії C. Ця класифікація означає складні експлуатаційні умови й обов'язковий спецдопуск.

Тобто пілот не отримує дозвіл на зліт та посадку за стандартною процедурою. Для роботи в Інсбруку потрібна додаткова підготовка: окремі тренування на захід на посадку, саму посадку й вихід на друге коло. Також здійснювати зліт та посадку дозволяється лише командиру повітряного судна, а не другому пілоту.

Підготовка пілотів проходить на авіаційному симуляторі, де точно відтворено рельєф, смугу й навколишні споруди. У програмі моделюють будь-які погодні сценарії: сильний бічний вітер, сніг, туман. Це дає змогу відпрацювати дії в умовах, ідентичних реальним.

Чи варто боятися пасажирам

Попри небезпечну репутацію, експерти наголошують, що усі процедури в таких аеропортах прописані до дрібниць. Регламенти передбачають навіть сценарії польоту з одним працюючим двигуном.

Пілоти проходять регулярне повторне навчання — щонайменше раз на рік, а іноді й частіше. Тож для пасажира посадка може здатися напруженою через турбулентність і гірський ландшафт за вікном, але з точки зору авіаційної безпеки всі ризики враховані й контрольовані.

Що ще цікаво знати українцям

На острові Корву в Атлантичному океані працює один із найменших аеропортів світу та Європейського Союзу. Для туристів та місцевих жителів він є єдиним зв’язком із материковою Португалією та іншими островами Азорського архіпелагу.

Найменший аеропорт Європейського Союзу розташований менш ніж за кілометр від центру єдиного населеного пункту острова — Віла-ду-Корву. Від термінала до житлових будинків можна дійти за кілька хвилин.

За рік цей міні-аеропорт обслуговує близько семі тисячі пасажирів — цифра, яку великі європейські хаби бачать за декілька годин.

Також ми писали про те, на яку авіакомпанію найчастіше скаржаться пасажири. Виявилось, що європейський лоукостер Wizz Air став найпроблемнішою авіакомпанією за кількістю скарг у перерахунку на одного пасажира.

За останніми даними Управління цивільної авіації Великої Британії (CAA), перевізник випередив інший лоукост, Ryanair.

Ще ми писали про медкомісію для майбутніх стюардес — кого точно не візьмуть на роботу.

Проблеми із серцем — одна з головних причин відмови. Польоти означають навантаження на серцево-судинну систему, а у випадку надзвичайної ситуації бортпровідник має діяти швидко і без ризику для власного здоров’я.