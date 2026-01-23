Відео
Європейский аеропорт побив рекорд — чим вразив

Дата публікації: 23 січня 2026 15:40
Аеропорт у центрі Європи здивував рекордною кількістью пасажирів
Аеропорт Відня з повітря. Фото: Flughafen Wien

Минулий рік став історичним для Віденського аеропорту. За рік через головні повітряні ворота Австрії пройшло понад 32,6 мільйони пасажирів — більше, ніж будь-коли в його історії.

Аеропорт фактично повернувся до повноцінного доковідного масштабу і набагато перевищив всі попередні показники, повідомляє Wienerborse.

Попри рекорд, прогноз на наступний рік стриманіший. У Віденському аеропорту очікують близько 28 мільйонів пасажирів у 2026-му — тобто помітно менше, ніж цьогоріч. Основна причина — скорочення маршрутів двох великих лоукостерів.

Ryanair і Wizz Air частину рейсів переносять до Братислави, поступово змінюючи географію своїх баз. Для Відня це означає менший пасажиропотік, навіть попри стабільний попит на авіаподорожі в регіоні.

Високі податки стримують розвиток

Генеральний директор аеропорту Юліан Єгер визнає, що є одна системна проблема — високі експлуатаційні витрати. Насамперед ідеться про австрійський податок на авіапасажирів, який робить Відень менш привабливим у порівнянні з сусідніми аеропортами.

Щоб утримати позиції, аеропорт уже пішов на кроки назустріч авіакомпаніям і зменшив аеропортові збори на 4,6%. 

аеропорти Австрія Wizz Air Відень Ryanair
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
