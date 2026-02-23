Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Полет между скал — чем известен самый опасный аэропорт Европы

Полет между скал — чем известен самый опасный аэропорт Европы

Ua ru
Дата публикации 23 февраля 2026 19:34
Самый опасный аэропорт ЕС — где он расположен и чем пугает пассажиров
Аэропорт Инсбрука в Австрии считается одним из самых сложных. Фото: Pexels, Nur. Колаж: Новини.LIVE

Аэропорт австрийского города Инсбрук в Австрии считается одним из самых сложных и опасных в Европе. Он расположен в Альпах, в узкой долине, почти со всех сторон окруженной высокими горами.

Каждые взлет и посадка в этом аэропорту требует дополнительной подготовки пилотов и специальных правил, пишет Новини.LIVE со ссылкой на Grupooneair.

Реклама
Читайте также:

Полет между скалами

Воздушные суда снижаются к аэропорту между скалистыми стенами. Незначительное отклонение от заданной траектории сразу уменьшает расстояние до гор до минимально допустимого предела.

К тому же, ветер в узкой долине меняет направление без выраженной закономерности. Горные потоки воздуха генерируют локальную турбулентность, поэтому рейсы часто задерживают или отправляют на запасные аэродромы.

Каждый год из-за погодных факторов здесь отменяют или перенаправляют десятки рейсов.

Аэропорт категории C

Мировые авиаперевозчики относят инсбрукский аэропорт к категории C. Эта классификация означает сложные эксплуатационные условия и обязательный спецдопуск.

То есть пилот не получает разрешение на взлет и посадку по стандартной процедуре. Для работы в Инсбруке нужна дополнительная подготовка: отдельные тренировки на заход на посадку, саму посадку и выход на второй круг. Также осуществлять взлет и посадку разрешается только командиру воздушного судна, а не второму пилоту.

Подготовка пилотов проходит на авиационном симуляторе, где точно воспроизведены рельеф, полоса и окружающие сооружения. В программе моделируются любые погодные сценарии: сильный боковой ветер, снег, туман. Это позволяет отработать действия в условиях, идентичных реальным.

Стоит ли бояться пассажирам

Несмотря на опасную репутацию, эксперты отмечают, что все процедуры в таких аэропортах прописаны до мелочей. Регламенты предусматривают даже сценарии полета с одним работающим двигателем.

Пилоты проходят регулярное повторное обучение — минимум раз в год, а иногда и чаще. Поэтому для пассажира посадка может показаться напряженной из-за турбулентности и горного ландшафта за окном, но с точки зрения авиационной безопасности все риски учтены и контролируемы.

Что еще интересно знать украинцам

На острове Корву в Атлантическом океане расположен один из самых маленьких аэропортов мира и Европейского Союза. Для туристов и местных жителей он является единственной связью с материковой Португалией и другими островами Азорского архипелага.

Самый маленький аэропорт Европейского Союза расположен менее чем в километре от центра единственного населенного пункта острова — Вила-ду-Корву. От терминала до жилых домов можно дойти за несколько минут.

За год этот мини-аэропорт обслуживает около семи тысяч пассажиров — такую цифру крупные европейские хабы видят за несколько часов.

Также мы писали о том, на какую авиакомпанию чаще всего жалуются пассажиры. Оказалось, что европейский лоукостер Wizz Air стал самой проблемной авиакомпанией по количеству жалоб в пересчете на одного пассажира.

По последним данным Управления гражданской авиации Великобритании (CAA), перевозчик опередил другой лоукост, Ryanair.

Еще мы писали о медкомиссии для будущих стюардесс — кого точно не возьмут на работу.

Проблемы с сердцем — одна из главных причин отказа. Полеты означают нагрузку на сердечно-сосудистую систему, а в случае чрезвычайной ситуации бортпроводник должен действовать быстро и без риска для собственного здоровья.

авиарейсы аэропорты Австрия самолеты пилоты
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации