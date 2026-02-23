Самый опасный аэропорт ЕС — где он расположен и чем пугает пассажиров

Аэропорт Инсбрука в Австрии считается одним из самых сложных. Фото: Pexels, Nur. Колаж: Новини.LIVE

Аэропорт австрийского города Инсбрук в Австрии считается одним из самых сложных и опасных в Европе. Он расположен в Альпах, в узкой долине, почти со всех сторон окруженной высокими горами.

Каждые взлет и посадка в этом аэропорту требует дополнительной подготовки пилотов и специальных правил, пишет Новини.LIVE со ссылкой на Grupooneair.

Реклама

Читайте также:

Полет между скалами

Воздушные суда снижаются к аэропорту между скалистыми стенами. Незначительное отклонение от заданной траектории сразу уменьшает расстояние до гор до минимально допустимого предела.

К тому же, ветер в узкой долине меняет направление без выраженной закономерности. Горные потоки воздуха генерируют локальную турбулентность, поэтому рейсы часто задерживают или отправляют на запасные аэродромы.

Каждый год из-за погодных факторов здесь отменяют или перенаправляют десятки рейсов.

Аэропорт категории C

Мировые авиаперевозчики относят инсбрукский аэропорт к категории C. Эта классификация означает сложные эксплуатационные условия и обязательный спецдопуск.

То есть пилот не получает разрешение на взлет и посадку по стандартной процедуре. Для работы в Инсбруке нужна дополнительная подготовка: отдельные тренировки на заход на посадку, саму посадку и выход на второй круг. Также осуществлять взлет и посадку разрешается только командиру воздушного судна, а не второму пилоту.

Подготовка пилотов проходит на авиационном симуляторе, где точно воспроизведены рельеф, полоса и окружающие сооружения. В программе моделируются любые погодные сценарии: сильный боковой ветер, снег, туман. Это позволяет отработать действия в условиях, идентичных реальным.

Стоит ли бояться пассажирам

Несмотря на опасную репутацию, эксперты отмечают, что все процедуры в таких аэропортах прописаны до мелочей. Регламенты предусматривают даже сценарии полета с одним работающим двигателем.

Пилоты проходят регулярное повторное обучение — минимум раз в год, а иногда и чаще. Поэтому для пассажира посадка может показаться напряженной из-за турбулентности и горного ландшафта за окном, но с точки зрения авиационной безопасности все риски учтены и контролируемы.

Что еще интересно знать украинцам

На острове Корву в Атлантическом океане расположен один из самых маленьких аэропортов мира и Европейского Союза. Для туристов и местных жителей он является единственной связью с материковой Португалией и другими островами Азорского архипелага.

Самый маленький аэропорт Европейского Союза расположен менее чем в километре от центра единственного населенного пункта острова — Вила-ду-Корву. От терминала до жилых домов можно дойти за несколько минут.

За год этот мини-аэропорт обслуживает около семи тысяч пассажиров — такую цифру крупные европейские хабы видят за несколько часов.

Также мы писали о том, на какую авиакомпанию чаще всего жалуются пассажиры. Оказалось, что европейский лоукостер Wizz Air стал самой проблемной авиакомпанией по количеству жалоб в пересчете на одного пассажира.

По последним данным Управления гражданской авиации Великобритании (CAA), перевозчик опередил другой лоукост, Ryanair.

Еще мы писали о медкомиссии для будущих стюардесс — кого точно не возьмут на работу.

Проблемы с сердцем — одна из главных причин отказа. Полеты означают нагрузку на сердечно-сосудистую систему, а в случае чрезвычайной ситуации бортпроводник должен действовать быстро и без риска для собственного здоровья.