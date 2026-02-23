Самый опасный аэропорт ЕС — где он расположен и чем пугает пассажиров

Полет между скал — чем известен самый опасный аэропорт Европы
Аэропорт австрийского города Инсбрук в Австрии считается одним из самых сложных и опасных в Европе. Он расположен в Альпах, в узкой долине, почти со всех сторон окруженной высокими горами.
Каждые взлет и посадка в этом аэропорту требует дополнительной подготовки пилотов и специальных правил, пишет Новини.LIVE со ссылкой на Grupooneair.
Полет между скалами
Воздушные суда снижаются к аэропорту между скалистыми стенами. Незначительное отклонение от заданной траектории сразу уменьшает расстояние до гор до минимально допустимого предела.
К тому же, ветер в узкой долине меняет направление без выраженной закономерности. Горные потоки воздуха генерируют локальную турбулентность, поэтому рейсы часто задерживают или отправляют на запасные аэродромы.
Каждый год из-за погодных факторов здесь отменяют или перенаправляют десятки рейсов.
Аэропорт категории C
Мировые авиаперевозчики относят инсбрукский аэропорт к категории C. Эта классификация означает сложные эксплуатационные условия и обязательный спецдопуск.
То есть пилот не получает разрешение на взлет и посадку по стандартной процедуре. Для работы в Инсбруке нужна дополнительная подготовка: отдельные тренировки на заход на посадку, саму посадку и выход на второй круг. Также осуществлять взлет и посадку разрешается только командиру воздушного судна, а не второму пилоту.
Подготовка пилотов проходит на авиационном симуляторе, где точно воспроизведены рельеф, полоса и окружающие сооружения. В программе моделируются любые погодные сценарии: сильный боковой ветер, снег, туман. Это позволяет отработать действия в условиях, идентичных реальным.
Стоит ли бояться пассажирам
Несмотря на опасную репутацию, эксперты отмечают, что все процедуры в таких аэропортах прописаны до мелочей. Регламенты предусматривают даже сценарии полета с одним работающим двигателем.
Пилоты проходят регулярное повторное обучение — минимум раз в год, а иногда и чаще. Поэтому для пассажира посадка может показаться напряженной из-за турбулентности и горного ландшафта за окном, но с точки зрения авиационной безопасности все риски учтены и контролируемы.
