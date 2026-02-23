Відео
Медкомісія для майбутніх стюардес — кого точно не візьмуть на роботу

Медкомісія для майбутніх стюардес — кого точно не візьмуть на роботу

Дата публікації: 23 лютого 2026 15:12
З якими захворюваннями не допускають до роботи стюардесою — список
З якими хворобами заборонено бути борпровідницею. Фото: Pexels, Unplash. Колаж: Новини.LIVE

Робота стюардеси чи бортпровідника, попри уявну простоту, доволі важка. Це фізичне навантаження, перепади тиску, нічні рейси і відповідальність за безпеку десятків або й сотень пасажирів.

Новини.LIVE з посиланням на портал Heathrowmedical розповідає, з якими хворобами з мрією про небо можна попрощатися. 

Читайте також:

Серцево-судинні захворювання

Проблеми із серцем — одна з головних причин відмови. Польоти означають навантаження на серцево-судинну систему, а у випадку надзвичайної ситуації бортпровідник має діяти швидко і без ризику для власного здоров’я.

Не допускають кандидатів із:

  • гіпертонією 2–3 ступеня;
  • перенесеним інфарктом або інсультом;
  • ішемічною хворобою серця чи вадами серця; 
  • наявністю кардіостимулятора;
  • важкими формами варикозу та тромбофлебітом.

Нервова система і психічне здоров’я

У цій професії важлива стійкість до стресу. Турбулентність, паніка на борту, екстрені ситуації — усе це частина роботи.

Серед протипоказань:

  • епілепсія та судомні стани;
  • психози та тяжкі психічні розлади;
  • захворювання, що супроводжуються непритомністю;
  • виражені розлади сну.

Окрім медичного огляду, кандидати проходять психологічне тестування.

Дихальна система

У салоні літака тиск відрізняється від наземного, тому хронічні проблеми з легенями можуть стати серйозним ризиком.

Не допускаються особи з:

  • бронхіальною астмою;
  • хронічним обструктивним захворюванням легень;
  • дихальною недостатністю або наслідками серйозних операцій на легенях.

Опорно-руховий апарат

Робота на ногах по декілька годин, перенесення обладнання, допомога пасажирам — усе це вимагає витривалості. Тому медкомісія звертає особливу увагу на:

  • тяжкі форми сколіозу; 
  • грижі хребта та обмеження рухливості;
  • виражене плоскостопіє;
  • серйозні операції на хребті у минулому.

Інші обмеження для польотів

Також можуть стати підставою для відмови:

  • інсулінозалежний діабет; 
  • онкологічні захворювання;
  • тяжкі хронічні хвороби шлунково-кишкового тракту; 
  • активні інфекційні захворювання (зокрема туберкульоз, вірусні гепатити);
  • значне ожиріння.

Що ще важливо знати українцям

В Україні медичний сертифікат придатності видається за стандартами авіаційних правил (у країнах Європи — за вимогами Європейського агентства з авіаційної безпеки) та підлягає регулярному оновленню.

Український медичний сертифікат визнається строком на один рік за умови, що він є чинним. В інших країнах частота такого медогляду залежить від віку та внутрішніх правил авіакомпанії.

Раніше ми писали, що українська стюардеса поділилася покроковою інструкцією для тих, хто хоче працювати в авіації.

Вона детально розповіла, з чого починати і через які етапи доведеться пройти кандидату чи кандидатці на цю посаду.

ЇЇ поради базуються на особистому досвіді роботи в авіакомпанії.

Також ми писали, що насправді не можна класти на багажні полички у літаку. Під час посадки в літаках усе частіше виникають конфлікти через багажні полички.

Пасажири кладуть туди куртки, рюкзаки, пакети з продуктами — а коли заходять інші люди, місця для валіз уже немає.

авіарейси літак хвороба авіація медогляд
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
