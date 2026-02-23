З якими захворюваннями не допускають до роботи стюардесою — список

З якими хворобами заборонено бути борпровідницею. Фото: Pexels, Unplash. Колаж: Новини.LIVE

Робота стюардеси чи бортпровідника, попри уявну простоту, доволі важка. Це фізичне навантаження, перепади тиску, нічні рейси і відповідальність за безпеку десятків або й сотень пасажирів.

Новини.LIVE з посиланням на портал Heathrowmedical розповідає, з якими хворобами з мрією про небо можна попрощатися.

Серцево-судинні захворювання

Проблеми із серцем — одна з головних причин відмови. Польоти означають навантаження на серцево-судинну систему, а у випадку надзвичайної ситуації бортпровідник має діяти швидко і без ризику для власного здоров’я.

Не допускають кандидатів із:

гіпертонією 2–3 ступеня;

перенесеним інфарктом або інсультом;

ішемічною хворобою серця чи вадами серця;

наявністю кардіостимулятора;

важкими формами варикозу та тромбофлебітом.

Нервова система і психічне здоров’я

У цій професії важлива стійкість до стресу. Турбулентність, паніка на борту, екстрені ситуації — усе це частина роботи.

Серед протипоказань:

епілепсія та судомні стани;

психози та тяжкі психічні розлади;

захворювання, що супроводжуються непритомністю;

виражені розлади сну.

Окрім медичного огляду, кандидати проходять психологічне тестування.

Дихальна система

У салоні літака тиск відрізняється від наземного, тому хронічні проблеми з легенями можуть стати серйозним ризиком.

Не допускаються особи з:

бронхіальною астмою;

хронічним обструктивним захворюванням легень;

дихальною недостатністю або наслідками серйозних операцій на легенях.

Опорно-руховий апарат

Робота на ногах по декілька годин, перенесення обладнання, допомога пасажирам — усе це вимагає витривалості. Тому медкомісія звертає особливу увагу на:

тяжкі форми сколіозу;

грижі хребта та обмеження рухливості;

виражене плоскостопіє;

серйозні операції на хребті у минулому.

Інші обмеження для польотів

Також можуть стати підставою для відмови:

інсулінозалежний діабет;

онкологічні захворювання;

тяжкі хронічні хвороби шлунково-кишкового тракту;

активні інфекційні захворювання (зокрема туберкульоз, вірусні гепатити);

значне ожиріння.

Що ще важливо знати українцям

В Україні медичний сертифікат придатності видається за стандартами авіаційних правил (у країнах Європи — за вимогами Європейського агентства з авіаційної безпеки) та підлягає регулярному оновленню.

Український медичний сертифікат визнається строком на один рік за умови, що він є чинним. В інших країнах частота такого медогляду залежить від віку та внутрішніх правил авіакомпанії.

