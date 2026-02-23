З якими захворюваннями не допускають до роботи стюардесою — список

Медкомісія для майбутніх стюардес — кого точно не візьмуть на роботу
Робота стюардеси чи бортпровідника, попри уявну простоту, доволі важка. Це фізичне навантаження, перепади тиску, нічні рейси і відповідальність за безпеку десятків або й сотень пасажирів.
з якими хворобами з мрією про небо можна попрощатися.
Серцево-судинні захворювання
Проблеми із серцем — одна з головних причин відмови. Польоти означають навантаження на серцево-судинну систему, а у випадку надзвичайної ситуації бортпровідник має діяти швидко і без ризику для власного здоров’я.
Не допускають кандидатів із:
- гіпертонією 2–3 ступеня;
- перенесеним інфарктом або інсультом;
- ішемічною хворобою серця чи вадами серця;
- наявністю кардіостимулятора;
- важкими формами варикозу та тромбофлебітом.
Нервова система і психічне здоров’я
У цій професії важлива стійкість до стресу. Турбулентність, паніка на борту, екстрені ситуації — усе це частина роботи.
Серед протипоказань:
- епілепсія та судомні стани;
- психози та тяжкі психічні розлади;
- захворювання, що супроводжуються непритомністю;
- виражені розлади сну.
Окрім медичного огляду, кандидати проходять психологічне тестування.
Дихальна система
У салоні літака тиск відрізняється від наземного, тому хронічні проблеми з легенями можуть стати серйозним ризиком.
Не допускаються особи з:
- бронхіальною астмою;
- хронічним обструктивним захворюванням легень;
- дихальною недостатністю або наслідками серйозних операцій на легенях.
Опорно-руховий апарат
Робота на ногах по декілька годин, перенесення обладнання, допомога пасажирам — усе це вимагає витривалості. Тому медкомісія звертає особливу увагу на:
- тяжкі форми сколіозу;
- грижі хребта та обмеження рухливості;
- виражене плоскостопіє;
- серйозні операції на хребті у минулому.
Інші обмеження для польотів
Також можуть стати підставою для відмови:
- інсулінозалежний діабет;
- онкологічні захворювання;
- тяжкі хронічні хвороби шлунково-кишкового тракту;
- активні інфекційні захворювання (зокрема туберкульоз, вірусні гепатити);
- значне ожиріння.
Що ще важливо знати українцям
В Україні медичний сертифікат придатності видається за стандартами авіаційних правил (у країнах Європи — за вимогами Європейського агентства з авіаційної безпеки) та підлягає регулярному оновленню.
Український медичний сертифікат визнається строком на один рік за умови, що він є чинним. В інших країнах частота такого медогляду залежить від віку та внутрішніх правил авіакомпанії.
