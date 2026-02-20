Найменший аеропорт Європи на острові Корву — як працює

Аеропорт португальського острова Корву. Фото: Dreamstime. Колаж: Новини.LIVE

На острові Корву в Атлантичному океані працює один із найменших аеропортів світу та Європейського Союзу. Для туристів та місцевих жителів він є єдиним зв’язком із материковою Португалією та іншими островами Азорського архіпелагу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Fightsfrom.

Реклама

Читайте також:

Лише сім тисяч пасажирів на рік

Найменший аеропорт Європейського Союзу розташований менш ніж за кілометр від центру єдиного населеного пункту острова — Віла-ду-Корву. Від термінала до житлових будинків можна дійти за кілька хвилин.

До речі, добиратися до аеропорту найзручніше пішки, так як навіть із протилежного краю Віла-ду-Корву шлях займе не більше 15 хвилин.

Код аеропорту — CVU (IATA), міжнародний код ICAO — LPCR. За рік цей міні-аеропорт обслуговує близько семі тисячі пасажирів — цифра, яку великі європейські хаби бачать за декілька годин.

Злітна смуга над океаном

Головна особливість аеропорту Корву — це дуже коротка злітно-посадкова смуга, що проходить просто вздовж океанського узбережжя.

Водночас, така близькість до води означає й залежність від погоди. Через сильний вітер або туман рейси часто відміняють чи переносять.



Будівля аеропорту — це лише один невеликий термінал, де немає ні довгих коридорів, ні великих залів очікування чи зони дьюті-фрі.

Для пасажира це не просто транспортний вузол, а частина атмосфери острова, і взагалі кожен рейс є довгоочікуваною подією, що зв'язує жменьку місцевих жителів і нечисленних туристів з рештою Португалії та ЄС.

Що ще цікаво знати українцям

Повною протилежністю карліковому португальському аеропорту є величезний міжнародний аеропорт Дубая (DXB). Він розташований в Аль-Гархуді, приблизно в 14 км від знаменитої вежі Бурдж-Халіфа.

DXB є одним з найбільших і найзавантаженіших аеропортів світу. Він з'єднує 104 країни, а пасажирів тут обслуговують 102 авіакомпанії.

Аеропорт також є хабом для авіакомпанії Emirates Airlines і великого лоукост-перевізника flydubai.

DXB функціонує як жвавий авіаційний вузол з трьома великими терміналами. У 2025 році аеропорт обслужив 95,2 млн пасажирів, встановивши новий світовий рекорд з річного міжнародного пасажиропотоку.

Також ми писали, що головний аеропорт України оновлюють попри закрите небо. Наразі закритий міжнародний аеропорт "Бориспіль" готують до післявоєнного відновлення польотів.

Корейська компанія KOICA планує модернізувати ключові операційні та ІТ-системи аеропоту, які мають запрацювати після відновлення польотів.

Ще ми повідомляли, що в аеропорту Кишинева запустили нову систему контролю, призначену для пасажирів без багажу. Вона була запроваджена для того, щоб спростити та пришвидшити процедуру проходження митного контролю.