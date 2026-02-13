Відео
На яку авіакомпанію найчастіше скаржаться пасажири — новий антирейтинг

На яку авіакомпанію найчастіше скаржаться пасажири — новий антирейтинг

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 13:43
Wizz Air чи Ryanair — на кого більше скаржаться пасажири
Літак авіакомпанії Wizz Air. Фото: Simple Flying

Європейський лоукостер Wizz Air став найпроблемнішою авіакомпанією за кількістю скарг у перерахунку на одного пасажира. За останніми даними Управління цивільної авіації Великої Британії (CAA), перевізник випередив інший лоукост, Ryanair.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Simple Flying.

Читайте також:

Що показує статистика скарг на Wizz Air 

За підрахунками регулятора, у 2025 році щодо Wizz Air було відкрито 10 548 справ. У середньому торік Wizz Air отримувала 918 скарг на мільйон пасажирів.

Майже половину з них CAA задовольнило на користь пасажирів. Середній розмір виплат перевищив 800 доларів.

На інші авіакомпанії скаржаться менше

Для порівняння, у Ryanair кількість відкритих справ була подібною, але показник скарг на мільйон пасажирів значно нижчий, лише 188 випадків. Водночас лише 28% претензій проти цієї авіакомпанії регулятор визнав обґрунтованими.

British Airways мала схожий показник скарг на мільйон, як у Ryanair, однак 83% її справ завершилися рішенням на користь клієнтів.

Чому такий рівень скарг є поганим для авіакомпаній

Високий рівень скарг означає не лише репутаційні ризики. Для лоукостера, який конкурує насамперед ціною, негативні відгуки й історії про затримки чи проблеми з компенсаціями швидко поширюються в соцмережах.

Крім того, більша кількість задоволених скарг означає додаткові витрати на виплати та юридичний супровід.  Зрештою, всі додаткові витрати, які несе компанія, надалі відбиваються на ціні квитка.

Раніше ми писали, що ціни на квитки Ryanair у 2026 зростуть та роз'ясняли, на скільки та чому. Причиною цього є стабільно високий попит на перельоти по Європі та обмежені можливості для подальшого демпінгу. 

Також ми писали, що багато авіакомпаній та аеропортів намагаються спростити життям пасажирам і запроваджують зміни, які дозволяють скоротити час в чергах. Зокрема, в аеропорту Кишинева запустили нову систему контролю, призначену для пасажирів без багажу. Вона дозволяє дуже швидко пройти контроль в молдавському аеропорту.

Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
