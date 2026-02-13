Wizz Air чи Ryanair — на кого більше скаржаться пасажири

Літак авіакомпанії Wizz Air. Фото: Simple Flying

Європейський лоукостер Wizz Air став найпроблемнішою авіакомпанією за кількістю скарг у перерахунку на одного пасажира. За останніми даними Управління цивільної авіації Великої Британії (CAA), перевізник випередив інший лоукост, Ryanair.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Simple Flying.

Що показує статистика скарг на Wizz Air

За підрахунками регулятора, у 2025 році щодо Wizz Air було відкрито 10 548 справ. У середньому торік Wizz Air отримувала 918 скарг на мільйон пасажирів.

Майже половину з них CAA задовольнило на користь пасажирів. Середній розмір виплат перевищив 800 доларів.

На інші авіакомпанії скаржаться менше

Для порівняння, у Ryanair кількість відкритих справ була подібною, але показник скарг на мільйон пасажирів значно нижчий, лише 188 випадків. Водночас лише 28% претензій проти цієї авіакомпанії регулятор визнав обґрунтованими.

British Airways мала схожий показник скарг на мільйон, як у Ryanair, однак 83% її справ завершилися рішенням на користь клієнтів.

Чому такий рівень скарг є поганим для авіакомпаній

Високий рівень скарг означає не лише репутаційні ризики. Для лоукостера, який конкурує насамперед ціною, негативні відгуки й історії про затримки чи проблеми з компенсаціями швидко поширюються в соцмережах.

Крім того, більша кількість задоволених скарг означає додаткові витрати на виплати та юридичний супровід. Зрештою, всі додаткові витрати, які несе компанія, надалі відбиваються на ціні квитка.

