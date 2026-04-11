Укрзалізниця запускає прямий поїзд з Києва до аеропорту Кишинева

Потяг Укрзалізниці. Фото: УЗ

Національний перевізник "Укрзалізниця" спільно з молдовськими партнерами запускає тестовий маршрут від Києва до станції Ревака, розташованої неподалік міжнародного аеропорту Кишинева. Перший поїзд Київ — Кишинів тимчасово продовжить рух до станції Ревака вже у понеділок, 13 квітня.

Зокрема, вже 13 квітня поїзд № 351 Київ — Кишинів тимчасово продовжить свій маршрут до Реваки. Там пасажири зможуть скористатись безкоштовним трансфером до міжнародного аеропорту.

В УЗ зазначають, що тестовий рейс має допомогти оцінити доцільність зупинки біля аеропорту. Тому, якщо попит буде високим, станція Ревака може зʼявитися на маршруті цього поїзду на постійній основі.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як Укрзалізниця контролює, щоб після евакуації серед поля на свої місця повернулись всі пасажири. Поїзна бригада перераховує усіх пасажирів згідно документу про заселеність поїзда та передає начальнику поїзда. Той у свою чергу дає команду машиністу відправлятись далі, якщо немає обмежень з боку поїзного диспетчера.

