Поїзд Київ — Кишинів змінить маршрут: що придумали в УЗ

Поїзд Київ — Кишинів змінить маршрут: що придумали в УЗ

Дата публікації: 11 квітня 2026 14:37
Укрзалізниця запускає прямий поїзд з Києва до аеропорту Кишинева
Потяг Укрзалізниці. Фото: УЗ

Національний перевізник "Укрзалізниця" спільно з молдовськими партнерами запускає тестовий маршрут від Києва до станції Ревака, розташованої неподалік міжнародного аеропорту Кишинева. Перший поїзд Київ — Кишинів тимчасово продовжить рух до станції Ревака вже у понеділок, 13 квітня.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на Укрзалізницю.

Тестовий запуск нового маршруту

Зокрема, вже 13 квітня поїзд № 351 Київ — Кишинів тимчасово продовжить свій маршрут до Реваки. Там пасажири зможуть скористатись безкоштовним трансфером до міжнародного аеропорту.

Тестовий маршрут поїзда Київ — Кишинів. Фото: Укрзалізниця

В УЗ зазначають, що тестовий рейс має допомогти оцінити доцільність зупинки біля аеропорту. Тому, якщо попит буде високим, станція Ревака може зʼявитися на маршруті цього поїзду на постійній основі. 

Що ще варто знати подорожуючим з УЗ

Раніше Новини.LIVE розповідали, як Укрзалізниця контролює, щоб після евакуації серед поля на свої місця повернулись всі пасажири. Поїзна бригада перераховує усіх пасажирів згідно документу про заселеність поїзда та передає начальнику поїзда. Той у свою чергу дає команду машиністу відправлятись далі, якщо немає обмежень з боку поїзного диспетчера.

Також Новини.LIVE писали, що вже влітку 2026 року пасажири зможуть дістатись до Болгарії прямим потягом. Крім того, на кордоні з Болгарією можуть впровадити електронні черги.

Ще Новини.LIVE писали, що Укрзалізниця у розпал весни додала потяги Україною. Національний перевізник продовжив популярний рейс з Києва до Яремче та організував зручний трансфер до Татарова і Ворохти. 

Молдова Укрзалізниця поїзди
Олександр Шорохов - Редактор
Олександр Шорохов
