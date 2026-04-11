Укрзализныця запускает прямой поезд из Киева в аэропорт Кишинева

Поезд Укрзализныци. Фото: УЗ

Национальный перевозчик "Укрзализныця" совместно с молдавскими партнерами запускает тестовый маршрут от Киева до станции Ревака, расположенной недалеко от международного аэропорта Кишинева. Первый поезд Киев — Кишинев временно продолжит движение до станции Ревака уже в понедельник, 13 апреля.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Укрзализныцю.

Тестовый запуск нового маршрута

В частности, уже 13 апреля поезд № 351 Киев — Кишинев временно продолжит свой маршрут до Реваки. Там пассажиры смогут воспользоваться бесплатным трансфером до международного аэропорта.

Тестовый маршрут поезда Киев — Кишинев. Фото: Укрзализныця

В УЗ отмечают, что тестовый рейс должен помочь оценить целесообразность остановки возле аэропорта. Поэтому, если спрос будет высоким, станция Ревака может появиться на маршруте этого поезда на постоянной основе.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как УЗ контролирует, чтобы после эвакуации среди поля на свои места вернулись все пассажиры. Поездная бригада перечисляет всех пассажиров согласно документу о заселенности поезда и передает начальнику поезда. Тот в свою очередь дает команду машинисту отправляться дальше, если нет ограничений со стороны поездного диспетчера.

