Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Поезд Киев — Кишинев изменит маршрут: что придумали в УЗ

Поезд Киев — Кишинев изменит маршрут: что придумали в УЗ

Ua ru
Дата публикации 11 апреля 2026 14:37
Укрзализныця запускает прямой поезд из Киева в аэропорт Кишинева
Поезд Укрзализныци. Фото: УЗ

Национальный перевозчик "Укрзализныця" совместно с молдавскими партнерами запускает тестовый маршрут от Киева до станции Ревака, расположенной недалеко от международного аэропорта Кишинева. Первый поезд Киев — Кишинев временно продолжит движение до станции Ревака уже в понедельник, 13 апреля.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Укрзализныцю.

Тестовый запуск нового маршрута

В частности, уже 13 апреля поезд № 351 Киев — Кишинев временно продолжит свой маршрут до Реваки. Там пассажиры смогут воспользоваться бесплатным трансфером до международного аэропорта.

Поїзд Київ Кишинев змінить маршрут: що придумали в УЗ - фото 1
Тестовый маршрут поезда Киев — Кишинев. Фото: Укрзализныця

В УЗ отмечают, что тестовый рейс должен помочь оценить целесообразность остановки возле аэропорта. Поэтому, если спрос будет высоким, станция Ревака может появиться на маршруте этого поезда на постоянной основе.

Что еще стоит знать путешествующим с УЗ

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как УЗ контролирует, чтобы после эвакуации среди поля на свои места вернулись все пассажиры. Поездная бригада перечисляет всех пассажиров согласно документу о заселенности поезда и передает начальнику поезда. Тот в свою очередь дает команду машинисту отправляться дальше, если нет ограничений со стороны поездного диспетчера.

Читайте также:

Также Новини.LIVE писали, что уже летом 2026 года пассажиры смогут добраться до Болгарии прямым поездом. Кроме того, на границе с Болгарией могут внедрить электронные очереди.

Еще Новини.LIVE писали, что Укрзализныця в разгар весны добавила поезда по Украине. Национальный перевозчик продлил популярный рейс из Киева в Яремче и организовал удобный трансфер до Татарова и Ворохты.

Молдова Укрзализныця поезда
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации