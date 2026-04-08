Як заощадити на квитках Укрзалізниці: корисні лайфхаки

Потяг Укрзалізниці чекає на пасажирів. Фото: Укрзалізниця/Facebook

Подорожувати на потязі Україною та за її межі можна не лише з комфортом, а й додатковою вигодою. Завдяки деяким хитрощам можна добре зекономити на квитках Укрзалізниці. Заощаджені кошти можна витратити на нові емоції.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на публікацію elza.travels в Instagram.

Як заощаджувати на квитках УЗ

Знижки на квитки поширюються на швидкісні поїзди Інтерсіті+ та Інтерсіті у внутрішньому сполученні.

Вартість квитка знижуються в залежності від дня тижня, типу поїзду, і від класу:

вівторок — квитки на Інтерсіті+ для 1-го класу — 15%, для квитків на Інтерсіті - 10% для обох класів;

середа — квитки на Інтерсіті+ для 1-го класу — 10%, для квитків на Інтерсіті —10% для обох класів;

четвер — квитки на Інтерсіті+ для 2-го класу — 10%;

субота — квитки на Інтерсіті+ для обох класів — 10%.

Крім того пасажири можуть отримати додаткову знижку. Купуючи квитки на Інтерсіті + одразу туди та зворотньо, можна зекономити ще 10%. Пропозиція поширюється на 2 класи.

Крім того, можна добре заощадити, купувати квитки на міжнародні рейси окремо. Зокрема, квиток на прямий потяг Київ — Перемишль коштує 1950 гривень.

Якщо ж взяти квитки на потяг Київ — Тернопіль (454 гривні) та Тернопіль — Перемишль (1068 гривень), можна зекономить 428 гривень.

