Головна Транспорт Загубитися в полі після евакуації: в УЗ пояснили, чому це нереально

Дата публікації: 4 квітня 2026 19:58
Евакуація в потягах УЗ: як завершуються безпекові заходи
Потяг Укрзалізниці чекає на пасажирів після евакуації. Фото: Укрзалізниця/Facebook

Росія продовжує наносити удари по залізничній інфраструктурі України. Через небезпеку Укрзалізниця вимушена зупиняти потяги з пасажирами буквально у чистому полі. Перевізник заспокоїв та пояснив, як саме відбувається евакуація та чому майже не реально загубити під час неї пасажирів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відповідь УЗ у соцмережі Threads. 

Евакуація в потягах УЗ

Під час евакуації пасажирів виводять із потяга, щоб вони не опинилися у пастці у своїх вагонах під час потенційної атаки дронів та ракет.

Одна з користувачок мережі поцікавилась, а як саме провідники контролюють, що усі пасажири повернулись після завершення безпекових заходів.

"Можна відійти на 150 метрів і поїзд поїде без когось. Мені скоро їхати, то дуже хвилююсь, щоб нас так з малою не забули", — написала вона.

В УЗ пояснили, що після завершення евакуації поїзна бригада перераховує усіх пасажирів згідно документу про заселеність поїзда та передає начальнику поїзда. Той у свою чергу дає команду машиністу відправлятись далі, якщо немає обмежень з боку поїзного диспетчера.

Раніше Новини.LIVE розповіли, що Укрзалізниця прибирає з потягів Інтерсіті+ алкоголь. Крім того, перевізник планує проводити рейди та таємні перевірки по пасажирським поїздам. Стан алкогольного сп'яніння особливо небезпечний в розпал війни, коли російські дрони щодня атакують залізницю.

Ще Новини.LIVE писали, як диспетчери Укрзалізниці дізнаються про безпекову ситуацію в небі. Залізничники тепер бачать на екранах траєкторії дронів та ракет, бо їм відкрили вхід до армійських радарів, які стежать за повітряною обстановкою. Тому поїзд зупиняється лише тоді, коли безпілотник або ракета дійсно летить у напрямку колії.

Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Анна Куделюк
