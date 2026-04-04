Евакуація в потягах УЗ: як завершуються безпекові заходи

Потяг Укрзалізниці чекає на пасажирів після евакуації. Фото: Укрзалізниця/Facebook

Росія продовжує наносити удари по залізничній інфраструктурі України. Через небезпеку Укрзалізниця вимушена зупиняти потяги з пасажирами буквально у чистому полі. Перевізник заспокоїв та пояснив, як саме відбувається евакуація та чому майже не реально загубити під час неї пасажирів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відповідь УЗ у соцмережі Threads.

Евакуація в потягах УЗ

Під час евакуації пасажирів виводять із потяга, щоб вони не опинилися у пастці у своїх вагонах під час потенційної атаки дронів та ракет.

Одна з користувачок мережі поцікавилась, а як саме провідники контролюють, що усі пасажири повернулись після завершення безпекових заходів.

"Можна відійти на 150 метрів і поїзд поїде без когось. Мені скоро їхати, то дуже хвилююсь, щоб нас так з малою не забули", — написала вона.

В УЗ пояснили, що після завершення евакуації поїзна бригада перераховує усіх пасажирів згідно документу про заселеність поїзда та передає начальнику поїзда. Той у свою чергу дає команду машиністу відправлятись далі, якщо немає обмежень з боку поїзного диспетчера.

