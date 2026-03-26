Головна Транспорт УЗ оновила розклад: 4 додаткові рейси та продовжений маршрут до Карпат

УЗ оновила розклад: 4 додаткові рейси та продовжений маршрут до Карпат

Дата публікації: 26 березня 2026 10:27
Пасажири поспішають на свій потяг на столичному вокзалі. Фото: Новини.LIVE

У розпал весни Укрзалізниця додала 4 додаткові рейси на пікові дати та продовжила до Яремче один з маршрутів далекого сполучення. Перевізник збільшив кількість потягів у зв'язку зі збільшенням пасажиропотоку наприкінці березня та на початку квітня.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу УЗ в Telegram.

Додаткові потяги УЗ

Перевізник повідомив, що із неділі, 29 березня курсуватимуть потяги:

  • №220/219 Київ – Дніпро з відправленням з Києва та Дніпра;
  • №289/290 Київ – Львів з відправленням з Києва та Львова;
  • поїзд №168/167 Львів – Одеса.

У понеділок та вівторок 30 та 31 березня УЗ призначила додатковий поїзд №243/244 Київ — Львів з відправленням з Києва та зі Львова.

Пасажирів попередили, що у складі додаткових поїздів курсуватимуть спальні вагони, адаптовані для перевезення пасажирів у форматі сидячих місць. При цьому не парні місця розташовані біля вікна,а парні — біля проходу.

Читайте також:

УЗ продовжила один з рейсів до Яремче

Крім того, Укрзалізниця з 2 квітня продовжила рейс №207/208—177/178 Київ – Івано-Франківськ до станції Яремче. Він курсуватиме щодня крім 5, 6, 7, 20, 21 та 22 квітня у зв’язку з проведенням колійних робіт.

Потяг відправлятиметься зі столиці о 22:00 та прибуватиме до Яремче зранку о 08:30.

Назад потяг повертатиметься о 09:00 та прибуватиме до Києва о 19:54.

Також перевізник організував зручні пересадки для мандрівників, які планують їхати далі в гори до Микуличина, Татарова та Ворохти.

Зокрема, було додано регіональний поїзд №812/811 Яремче — Ворохта, розклад якого узгоджений по станції Яремче з поїздом №177/178—208/207 Київ — Яремче.

Пасажири зможуть зручно пересісти у Яремче в обидва напрямки. Потяг відправлятиметься з Яремче о 08:50 та прибуватиме до Ворохти о 09:24. З Ворохти потяг повертатиметься о 07:32, а прибуватиме до Яремче о 08:10.

Поїзд №812/811 Яремче — Ворохта курсуватиме з 3 по 5, з 9 по 12, 19, з 27 по 29 квітня.

Перевізник додав, що пасажирів доставлятимуть сучасні та комфортні дизель-поїзди серії ДПКр. 

Квитки на додаткові потяги вже доступні в на сайті та у застосунку перевізника, а також у касах залізничних вокзалів.

Як повідомляли Новини.LIVE,  багато пенсіонерів не можуть скористатися соціальною ініціативою "3000 кілометрів Україною" від Укрзалізниці. Для отримання такої можливості потрібно активувати "Дія.Підпис" в застосунку Укрзалізниці. Її можуть пройти лише ті пасажири, дані про яких є у Єдиному державному демографічному реєстрі.

Також на Новини.LIVE писали, що Укрзалізниця надала пасажирам рекомендації щодо евакуації з потягів. Відсутність паніки та виважені дії врятують вам життя. Звертайте увагу, чи рухаються зустрічні потяги та прихопіть із собою ковдру — може бути холодно вночі.

Укрзалізниця Карпати поїзди
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Анна Куделюк
