УЗ оновила розклад: 4 додаткові рейси та продовжений маршрут до Карпат
У розпал весни Укрзалізниця додала 4 додаткові рейси на пікові дати та продовжила до Яремче один з маршрутів далекого сполучення. Перевізник збільшив кількість потягів у зв'язку зі збільшенням пасажиропотоку наприкінці березня та на початку квітня.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу УЗ в Telegram.
Додаткові потяги УЗ
Перевізник повідомив, що із неділі, 29 березня курсуватимуть потяги:
- №220/219 Київ – Дніпро з відправленням з Києва та Дніпра;
- №289/290 Київ – Львів з відправленням з Києва та Львова;
- поїзд №168/167 Львів – Одеса.
У понеділок та вівторок 30 та 31 березня УЗ призначила додатковий поїзд №243/244 Київ — Львів з відправленням з Києва та зі Львова.
Пасажирів попередили, що у складі додаткових поїздів курсуватимуть спальні вагони, адаптовані для перевезення пасажирів у форматі сидячих місць. При цьому не парні місця розташовані біля вікна,а парні — біля проходу.
УЗ продовжила один з рейсів до Яремче
Крім того, Укрзалізниця з 2 квітня продовжила рейс №207/208—177/178 Київ – Івано-Франківськ до станції Яремче. Він курсуватиме щодня крім 5, 6, 7, 20, 21 та 22 квітня у зв’язку з проведенням колійних робіт.
Потяг відправлятиметься зі столиці о 22:00 та прибуватиме до Яремче зранку о 08:30.
Назад потяг повертатиметься о 09:00 та прибуватиме до Києва о 19:54.
Також перевізник організував зручні пересадки для мандрівників, які планують їхати далі в гори до Микуличина, Татарова та Ворохти.
Зокрема, було додано регіональний поїзд №812/811 Яремче — Ворохта, розклад якого узгоджений по станції Яремче з поїздом №177/178—208/207 Київ — Яремче.
Пасажири зможуть зручно пересісти у Яремче в обидва напрямки. Потяг відправлятиметься з Яремче о 08:50 та прибуватиме до Ворохти о 09:24. З Ворохти потяг повертатиметься о 07:32, а прибуватиме до Яремче о 08:10.
Поїзд №812/811 Яремче — Ворохта курсуватиме з 3 по 5, з 9 по 12, 19, з 27 по 29 квітня.
Перевізник додав, що пасажирів доставлятимуть сучасні та комфортні дизель-поїзди серії ДПКр.
Квитки на додаткові потяги вже доступні в на сайті та у застосунку перевізника, а також у касах залізничних вокзалів.
Читайте Новини.LIVE!