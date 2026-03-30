Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Українці незабром зможуть дістатись до Болгарії прямим потягом

Українці незабром зможуть дістатись до Болгарії прямим потягом

Ua ru
Дата публікації: 30 березня 2026 17:36
Вагон УЗ чекає на пасажирів. Фото: Укрзалізниця

Україна працює над розширенням залізничного сполучення із Болгарією через Румунію. Перший тестовий рейс планують запустити вже цього літа.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на слова віце-прем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби під час зустрічі з міністром транспорту та зв’язку Болгарії Корманом Ісмаїловим.

В Україні запустять нові міжнародні напрямки

Кулеба повідомив, що відомство нині активно працює над запуском пасажирського залізничного сполучення Україна – Болгарія через Румунію.

"Мета – тестовий запуск уже цього літа у тристоронньому форматі", — додав він.

Кулеба додав, що під час зустрічі обговорювалися питання розвитку стратегічних транспортних коридорів, дунайський кластер та автомобільна інфраструктура. Мова йшла також про цифрові рішення, зокрема, впровадження електронних черг на кордоні.

Читайте також:

Міністри також планують співпрацювати у сфері безпеки судноплавства в Чорному морі. Україна розраховує на узгодження міжурядової угоди з морського пошуку і порятунку вже цього року.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про те, які нині знижки діють для студентів на квитки Укрзалізниці

Нині 50% знижки для студентів поширюються лише на вагон плацкарт та місця у вагонах Інтерсіті+ другого класу. Проте перевізник прибрав можливість зекономити у Київській кільцевій електричці. 

Також Новини.LIVE писали, що Укрзалізниця і PKP Intercity уклали нову угоду. Вона поширюватиметься на міжнародні залізничні перевезення на території Польщі. Договір охоплює маршрути з Варшави, Перемишля та Хелма, а також міжнародні рейси між Києвом і Варшавою.

Укрзалізниця подорож поїзди
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації