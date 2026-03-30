Українці незабром зможуть дістатись до Болгарії прямим потягом

Вагон УЗ чекає на пасажирів. Фото: Укрзалізниця

Україна працює над розширенням залізничного сполучення із Болгарією через Румунію. Перший тестовий рейс планують запустити вже цього літа.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на слова віце-прем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби під час зустрічі з міністром транспорту та зв’язку Болгарії Корманом Ісмаїловим.

В Україні запустять нові міжнародні напрямки

Кулеба повідомив, що відомство нині активно працює над запуском пасажирського залізничного сполучення Україна – Болгарія через Румунію.

"Мета – тестовий запуск уже цього літа у тристоронньому форматі", — додав він.

Кулеба додав, що під час зустрічі обговорювалися питання розвитку стратегічних транспортних коридорів, дунайський кластер та автомобільна інфраструктура. Мова йшла також про цифрові рішення, зокрема, впровадження електронних черг на кордоні.

Читайте також:

Міністри також планують співпрацювати у сфері безпеки судноплавства в Чорному морі. Україна розраховує на узгодження міжурядової угоди з морського пошуку і порятунку вже цього року.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про те, які нині знижки діють для студентів на квитки Укрзалізниці.

Нині 50% знижки для студентів поширюються лише на вагон плацкарт та місця у вагонах Інтерсіті+ другого класу. Проте перевізник прибрав можливість зекономити у Київській кільцевій електричці.

Також Новини.LIVE писали, що Укрзалізниця і PKP Intercity уклали нову угоду. Вона поширюватиметься на міжнародні залізничні перевезення на території Польщі. Договір охоплює маршрути з Варшави, Перемишля та Хелма, а також міжнародні рейси між Києвом і Варшавою.